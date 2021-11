Isaiah Stewart des Pistons essaie de combattre LeBron James après une faute grave

James Lebron a donné un coup de coude à un gars lors de son match à Detroit – et tandis que le joueur receveur saignait de son visage … il a commencé à s’en prendre au roi dans une fureur.

Pistons grand homme Isaïe Stewart s’est emmêlé avec LBJ dimanche pendant le match des Lakers là-bas en ville, et tandis que LeBron essayait de boxer IS – il s’est retourné et l’a entaillé dans l’œil … dans ce que beaucoup ont considéré comme un coup bas.

Cet incident a déclenché une scène sauvage à Detroit. pic.twitter.com/QErbBgE3dP – Frank Isola (@TheFrankIsola) 22 novembre 2021 @TheFrankIsola

Le coude contre le dôme a fait chuter Stewart, mais il s’est relevé à la hâte … et s’est retrouvé face à LeBron, et a commencé à se battre avec lui sur le terrain.

Ses coéquipiers se sont précipités pour séparer les deux – cela alors que le visage de Stewart commençait à jaillir du sang – mais il est devenu clair très rapidement qu’il n’avait pas surmonté l’épreuve et qu’il était prêt à se lancer dans une mêlée à part entière. Regardez combien il a fallu pour le retenir… plusieurs fois.

LeBron James a été expulsé d’une faute flagrante de 2 sur Isaiah Stewart. (🎥 via @SportsCenter) pic.twitter.com/PJRiGCmAQw – L’actualité sportive (@sportingnews) 22 novembre 2021 @sportingnews

À la fin, Stewart a été traîné dans le tunnel des vestiaires par ses coéquipiers et le personnel d’entraîneurs – mais même alors, il s’est détaché d’eux et a commencé à le verrouiller … cherchant vraisemblablement à passer de l’autre côté pour mettre la main dessus LeBron.

Heureusement, rien de fou n’a fini par se produire au-delà de cela – mais pendant un instant, cela a créé une scène effrayante … et a eu une forte ambiance de Malice au Palais, quelque chose que personne ne veut recréer.

Isaiah Stewart voulait TOUTE la fumée de LeBron pic.twitter.com/Nz5qUhA0Pq – Barstool Sports (@barstoolsports) 22 novembre 2021 @barstoolsports

La vue de la foule était tout aussi insensée … comme on pouvait voir Stewart déchirer les gens sur le terrain dans le but de se rendre à LBJ. Il y avait même des annonceurs dans le bâtiment demandant aux gens de rester à leur place – ce qui vous indique à quel point cela devenait grave.

À la fin, Stewart s’est fait jeter … tout comme LeBron, qui a été appelé pour une faute flagrante de 2. Au moment d’écrire ces lignes, les Lakers sont sur la queue des Pistons, à quelques minutes de la fin.