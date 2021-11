Isaiah Stewart, le nouveau cœur de fer de MoTown

« Il frappe fort, ce type frappe fort. On s’est retrouvé avec de nombreuses blessures, avec de nombreuses égratignures »Kelly Olynyk a déclaré après son premier camp d’entraînement d’été avec les Detroit Pistons, sa quatrième équipe NBA. Il a parlé de ses combats dans la zone, à chaque entraînement, avec Isaiah Stewart, le centre de 20 ans à qui Olynyk, un vétéran qui va pour la décennie en NBA, a également prédit un bel avenir : « Il est tout le temps en train de poser des questions, d’étudier le jeu… il est en deuxième année. garçon qui se demande constamment Tu n’es pas obligé d’aller lui parler, c’est lui qui te parle. » « Es nuestra ancla. Es físico, es muy bueno, tiene pies muy rápidos y brazos muy largos. Es la presencia defensiva que necesitas por dentro, nuestro bastión en la zona. Y si hablamos de alguien tan joven, el futuro que tiene por delante c’est excellent ». C’est ce qu’affirme Saddiq Bey (22 ans), le partenaire de repêchage de Stewart. Il numéro 19, centre 16. Les deux font partie de la reconstruction qui est déjà en cours à MoTown : Detroit contre le monde. Ce sont des camarades de génération de Killian Hayes, choisis avec le 7e choix de ce repêchage de 2020 et un meneur qui a du mal à démarrer. Tous les trois ont précédé le joyau de la couronne : Cade Cunningham, le grand n°1 de la dernière draft. Un garçon spécial appelé à faire des choses spéciales.

Sur la piste, Stewart est un infatigable joueur de moteur. Frénétique, physique et coriace. Avec instinct de défense. Son intensité a fait de lui l’un des jeunes hommes les plus suivis de tout le pays lorsqu’il est passé des lycées de New York à ceux de l’Indiana. Et de là aux Washington Huskies, son choix sur d’autres grandes universités (Duke, Kentucky, Michigan State…) pour sa relation avec l’entraîneur Mike Hopkins. Là, il a joué avec Jaden McDaniels, numéro 28 dans son repêchage, un choix pour lequel les deux semblaient destinés à sortir beaucoup plus haut quelques mois plus tôt. McDaniels, choisi par les Lakers et échangé de LA à OKC et de là au Minnesota à toute vitesse, a été considéré comme un vol de repêchage. Et en tant que tel, il joue, avec un impact défensif énorme, pour les Timberwolves. Avec Stewart, il y avait des doutes à cause de son maigre 2.03. Mais ce qui lui manque en hauteur, il le compense en vitesse, sueur et muscle.. De plus en plus à l’aise dans une défense de changements et d’ajustements plus défensifs, il met la taille là où la hauteur n’atteint pas. Et il tente de progresser en attaque : son tir extérieur, arme clé pour faire de lui un joueur complet, a calé sur cette deuxième saison. Mais près du bord, bien qu’il soit petit, il sait finir les jeux : c’est ainsi que 88% de ses coups arrivent et il en marque 61%. Après avoir intégré le Second Rookie Quintet, il est devenu un partant incontesté de cette deuxième année à Detroit. Et il avance après un très mauvais départ. Exactement la même chose que votre équipe.

Hommage à Ewing

Stewart a joué au collège avec le numéro 33 en hommage à Patrick Ewing, le centre légendaire d’origine jamaïcaine qui fut plus qu’un des grands emblèmes des New York Knicks. Son père, Dela, était en fait un garçon jamaïcain qui a abandonné l’école pour travailler comme pêcheur avant d’émigrer aux États-Unis à la recherche d’une vie meilleure. Il a d’abord été agriculteur en Floride, puis ouvrier du bâtiment à Rochester, l’une des régions les plus violentes des États-Unis. Là-bas, du côté dur de New York, Stewart a grandi en idolâtrant le caractère fort et le sacrifice constant de son père, qui a toujours fait appel à « l’esprit jamaïcain ».

James Edwards, qui couvre les informations sur les Pistons pour ., a cité son ancien entraîneur universitaire, Hopkins, pour définir le garçon qui est devenu le nouveau cœur des Pistons : « J’ai entendu Will Smith dire que la différence entre lui et tout autre est que il mourrait sur un tapis roulant avant de laisser celui à côté de lui le rattraper. C’est Isaiah. » Edwards dit aussi que le directeur général des Pistons, Troy Weaver, a expliqué ainsi dans son cercle de confiance pourquoi il allait drafter ce centre sous-dimensionné (petit pour son poste) avec le numéro 16 : « Parfois, il s’agit de botter le cul de tout le monde. »

Collisions

En tant que recrue, en fait, Stewart a déjà rencontré plusieurs poids lourds de la NBA. L’un d’eux, le même LeBron avec qui il a joué dans le combat qui est l’une des histoires de la première partie de saison en NBA. Son obsession est de ne pas baisser les bras, de gagner en énergie ce qu’il pourrait perdre en taille et en talent. C’est ainsi qu’il s’est fait un nom dans le basket-ball, sport auquel il a atteint l’âge de 10 ans après avoir joué au football et pratiqué la boxe. Sur le ring, raconte Edwards aussi, il était redoutable car à 12 ans il avait déjà 1,83 ans et s’était imprégné de cette culture du travail acharné et de la résistance que son père lui avait transmise lorsqu’il rentrait à la maison mou et avec des bottes pleines de ciment. .après avoir manipulé des marteaux hydrauliques. Quand Edwards lui a demandé s’il blessait les autres garçons, Stewart a ri : « Je préfère ne pas en parler… ».