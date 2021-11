Isaiah Stewart voulait en fait combattre LeBron James après lui avoir donné un coup de coude au visage

LeBron James et Isaiah Stewart ont tous deux été expulsés du match des Lakers de Los Angeles contre les Pistons de Detroit dimanche soir après que James ait donné un coup de coude à Stewart et déclenché une scène intense à Detroit. Stewart a couru après James à plusieurs reprises et a dû être retenu par ses coéquipiers et le personnel des Pistons alors que le sang coulait sur son visage après le tir de James.

James s’est vu infliger une faute flagrante de 2 contre Stewart après une tentative de lancer franc. Les Pistons menaient les Lakers de 12 points au moment de l’incident, mais LA s’est ralliée pour une victoire 121-116 sans James.

Il semble rarement que les joueurs de la NBA veuillent réellement se battre lorsqu’une bagarre éclate pendant un match. Il ne fait aucun doute que Stewart était prêt à se jeter. Vous pouvez regarder la scène complète ici :

Stewart a fait de multiples efforts pour charger James. Heureusement, il n’a pas pu l’atteindre.

Voici un autre angle de Stewart faisant une course pour James:

James avait 10 points en 21 minutes avant l’éjection. Stewart a récolté quatre points en 19 minutes avant d’être repoussé.

Les Lakers ont battu les Pistons de 20 points au quatrième quart pour voler la victoire.

Stewart avait du sang coulant sur son visage tout au long de l’incident avec James.

Nous mettrons à jour ce message s’il y a une discipline de la ligue après l’incident.