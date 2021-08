Isaiah Thomas, Darren Collison ou Mike James, aux Lakers de Los Angeles

Les Lakers de Los Angeles sont toujours très actifs sur le marché de la NBA et en ce moment ils ont en ligne de mire trois hommes qui, au-delà des Rumeurs NBAIls s’entraînent littéralement avec les Angelenos à la recherche d’une place sur la liste que Frank Vogel entraînera.

Il s’agit de Isaiah Thomas, Darren Collison Oui Mike James, trois joueurs extérieurs expérimentés qui pourraient s’ajouter à l’équipe de Los Angeles. Ainsi, puisque ceux en violet et or ne sont pas pressés de signer, ils ont les joueurs en camp d’entraînement. Pour le moment, l’équipe compte 12 joueurs et, selon des collègues de Yahoo Sports, ils veulent en atteindre 14 au cours de la saison 2021/22 pour avoir plus de flexibilité face aux pertes dues à des blessures ou à d’autres circonstances. N’oubliez pas que les équipes NBA peuvent être composées de 15 joueurs maximum et de 2 joueurs à double sens.

Ainsi, compte tenu du fait que Pelinka est clair qu’une troisième base est une priorité, ils ont actuellement trois joueurs extérieurs expérimentés en formation qui pourraient beaucoup contribuer à l’équipe.

Les Lakers ont travaillé avec Isaiah Thomas, Darren Collison et Mike James. La franchise de Los Angeles cherche à pourvoir l’un des postes vacants de la liste. pic.twitter.com/RK88nF57Xo – HEURE D’EMBRAYAGE ⏱ (@ClutchTimeArg) 17 août 2021

Trous de liste

Les Lakers ont été éliminés au premier tour des éliminatoires contre les Phoenix Suns et cette année, ils cherchent à remporter à nouveau le titre après celui qu’ils ont obtenu dans la bulle d’Orlando en 2019. Ils veulent ajouter deux autres joueurs à la liste, donc il semble que Jared Dudley pourrait finalement rester dehors.