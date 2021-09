Isaiah Thomas : De la NBA à l’Euroligue ?

Bien que cela puisse paraître utopique, Isaïe Thomas il pourrait débarquer en Europe cette saison. Le gardien de 32 ans est sans équipe après plusieurs tentatives de retour à un niveau élevé, avec entraînements privés pour les Dallas Mavericks ou les Los Angeles Lakers. Pour cette raison, il a commencé à recevoir des offres de l’autre côté de l’étang.

Et il y a déjà un nom sur la table, repris par le journaliste George Kogalidis et publié par ‘OverFM’. Plus précisément, il a confirmé que la base américaine serait en pourparlers avancés pour son transfert au CSKA Moscou. Thomas, joueur autonome sans restriction, pourrait prochainement signer pour le club russe, selon les sources du journaliste grec.

Un avant et un après média

Sans aucun doute, ce serait une incorporation qui changerait le signe de la Euroligue; concours qui débutera le 30 septembre. Le premier duel de cette édition, justement, sera joué par le CSKA lui-même contre Olimpia Milano, dans ce qui sera la réédition de la lutte pour la troisième place que l’équipe italienne a remportée lors du dernier ‘Final Four’, disputé à Cologne.

Une incorporation qui révolutionnerait un marché qui a vu combien peu de jetons ont été déplacés par la particularité de l’ouverture du marché NBA qui ouvrait traditionnellement en juillet. A cette occasion, en raison de la pandémie de coronavirus, le marché des agents libres a commencé à fonctionner le 2 août.

Son passage en NBA

Isaiah Thomas, formé à la Université de Washington et dernier choix au repêchage 2011, a commencé sa carrière dans le rois et a traversé diverses équipes telles que Soleils, Les Cavaliers, Les Lakers ou, plus récemment, le pélicans. Son étape la plus brillante, dans laquelle il a atteint le niveau All-Star, était avec le Celtics, y compris l’héroïsme dans les séries éliminatoires de 2017.

Cet été-là, c’était négocié l’accord Kyrie Irving et sa vie n’était pas la même à cause d’un blessure à la hanche en traînant, dont il a dû opérer deux fois et cela l’a limité pendant plus de deux ans. Malgré l’assurance de sa récupération, des franchises telles que pépites ou la Sorciers Ils n’ont pas non plus donné de continuité et il n’a plus d’équipe pour jouer en NBA, donc vous avez envisagé de diversifier vos options.

Son niveau de MVP est assez éloigné, exposé dans le Massachusetts, où Il a été All-Star deux fois de suite. Sa dernière destination était les Pélicans de la Nouvelle-Orléans susmentionnés grâce à un accord temporaire où il a profité de trois matchs officiels. Et c’est que, malgré leur efforts continus pour regagner une place dans la ligueThomas a joué pour cinq franchises différentes depuis qu’il a brillé à Boston lors de la saison 2016-17.

Peut-être que le CSKA devrait prendre l’exemple de l’affaire ‘Lamar Odom’, la signature vedette du Basconie -alors Laboral Kutxa- en 2014, qui passé 21 jours sans douleur ni gloire dans la ville de Vitoria. Même si, contrairement à Isaiah, le bon vieux Odom avait des antécédents bien plus graves, comme le fait d’avoir été arrêté, à l’été 2013, pour conduite sous l’emprise de la drogue.