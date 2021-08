Isaiah Thomas : du « trou de merde » à la possibilité de LA

En 2016-17, Isaiah Thomas a récolté en moyenne 28,9 points par match et a mené les Celtics en finale de la Conférence Est. Il a été blessé, bien sûr, au deuxième tour de ce tour, après un cours de basket-ball au cours duquel il est tombé amoureux des fans de Boston., Il a joué son deuxième All Star et est devenu une véritable star de la compétition. Deuxième meilleur quintette, moyenne maximale de sa carrière en points et en field goal et un énorme lien spirituel et émotionnel avec le grand public, en particulier l’équipe verte, qui voyait aussi comme le projet que Brad Stevens aurait atteint en 2013, J’avançais inexorablement vers ce qui semblait être la bonne direction.

Rien ne s’est bien terminé. Les Celtics ont bougé, Danny Ainge a laissé Isaiah s’échapper pour récupérer Kyrie Irving, et le projet a d’abord calé, puis s’est brisé. Et d’autre part, la base entame une chute progressive dans l’enfer qui perdure encore aujourd’hui., dans lequel il tente de revenir dans une NBA qui n’attend personne et a tourné le dos à un homme qui a touché la gloire et était au paradis lui-même, mais a fini par être vilipendé, avec une chaîne irrépressible de blessures et plus de 200 millions perdus dans des contrats auxquels il aspirait et n’a jamais signé.

Au cours de la saison mentionnée, la meilleure de sa carrière, Thomas a joué 76 matchs. Après elle, elle est restée à 32, 12, 40 et… 3. Le meneur de jeu ne peut plus défendre personne (ce n’était pas non plus sa plus grande vertu), ses pourcentages de tir sont très faibles (seulement 38% depuis qu’il a quitté les Celtics) et ne trouve pas sa place dans le schéma de jeu actuel. Il a également sauté d’une équipe à l’autre, la première d’entre elles, les Cavaliers, à Cleveland, un endroit qu’il a qualifié de « trou à merde ». Il est également passé par les Nuggets, Wizards et Pelicans. Et, juste après l’Ohio et dans la même saison, il était dans les Lakers.

C’est précisément là que la base espère revenir. Marc Stein, dans des déclarations recueillies par Silver Screen and Roll, assure que les Lakers s’intéressent au meneur. Los Angeles a 12 contrats entièrement garantis sur sa liste, et cela n’inclut pas les accords bidirectionnels de Joel Ayayi et Austin Reaves. Les Lakers cherchent à renforcer le jeu extérieur et auraient pensé au meneur de jeu. Bien sûr, son atterrissage n’est pas du tout sûr et il n’est pas proche de la fermeture. Ce qui est clair c’est que ce serait un bon endroit pour que Thomas commence son chemin vers la rédemption (Howard et Rondo l’ont déjà fait à LA, par exemple) et il retrouvera le basket à près de 32 ans et après plusieurs mésaventures. Nous verrons.