Isaiah Thomas dure 10 jours

Isaiah Thomas est à nouveau un agent libre. Son retour en NBA a été de courte durée après que les Lakers ont décidé de ne pas renouveler le contrat de 10 jours avec lequel ils ont récupéré la base, embourbés dans une spirale de blessures et de malchance depuis qu’il est devenu un héros pour les Celtics qui est alors entré dans une spirale de malheurs qui l’ont empêché d’être à nouveau le même. Loin derrière, il y a 28,9 points par match depuis 2016-17, une saison au cours de laquelle il a développé un lien brutal avec l’équipe verte, qu’il a menée jusqu’à la finale de la Conférence Est. Ses 53 points contre les Wizards lors du deuxième match des demi-finales Ils sont entrés dans les plus grands affichages de l’histoire des Celtics en séries éliminatoires, mais n’ont pu jouer que deux matchs contre les Cavaliers avant de se blesser.

Danny Ainge, alors directeur général à Boston, l’a échangé aux Cavaliers en échange de Kyrie Irving, considérant que ses problèmes de hanche étaient insolubles. Le mouvement, à long terme, a été catastrophique pour les Celtics et moche pour Thomas., qui a depuis traversé six équipes. La saison dernière, il a disputé trois matchs avec les Pélicans, le dernier d’entre eux le 12 avril. Après cela, il enchaîne des mois de sécheresse et des exhibitions occasionnelles en G League avant de revenir chez les Lakers, avec qui il a disputé quatre matchs. Cependant, le besoin des Angelenos d’avoir des joueurs plus réguliers et une meilleure coupe défensive (ils ont maintenant Stanley Johnson) a de nouveau mis le meneur hors du jeu.

Thomas a commencé par marquer 19 points à ses débuts avec les Lakers, mais à partir de là, il n’a plus levé la tête. À 32 ans, il a récolté en moyenne 9,3 points lors de ses quatre matchs avec l’uniforme des Lakers.Mais il n’a eu qu’un total de 5 points lors de ses deux derniers matchs. Dans les matchs contre les Spurs et les Suns, il est allé, si l’on additionne les deux chutes, à 2 sur 16 aux tirs du terrain et à 0 sur 9 aux triples, des chiffres de tir vraiment mauvais. Dans les quatre chutes auxquelles il a participé, il est resté à 30,8% des tirs du terrain et à seulement 22,8% des triples.. Et les Lakers n’ont gagné aucun de ces matchs. La dernière victoire à laquelle Thomas a participé était précisément avec les Pélicans, lors de son dernier match avec ce maillot.

Les Lakers ont incorporé Darren Collison et Stanley Johnson avec des contrats de 10 jours qui servent à compléter l’équipe et à atténuer les nombreuses victimes de l’équipe, dont beaucoup proviennent des protocoles de santé et de sécurité du coronavirus. Les Angelenos ne relèvent pas la tête, même s’ils restent à la septième place de la Conférence Ouest avec une fiche de 16-18. Merci, en grande partie, au désastre constant dans lequel toutes les équipes sont embourbées, dans une saison où presque personne n’est bien à part les Warriors, les Suns (à un autre niveau) et le Jazz. Isaiah, de son côté, attendra une autre occasion pour trouver une place dans une rotation. en essayant de remettre sa tête dans une NBA qui il n’y a pas si longtemps était épuisée à ses pieds. Une triste histoire pour un joueur très charismatique qui continue de souffrir de cet autre côté du sport. Un très mauvais.