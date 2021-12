Isaiah Thomas et des débuts avec les Lakers qui font d’un rêve une réalité

S’appuyer sur des joueurs vilipendés peut apporter des joies inattendues et c’est ce que vous recherchez Les Lakers de Los Angeles avoir jeté une bouée de sauvetage à un Isaïe Thomas qui est venu envisager de partir pour l’Europe ou l’Asie en raison du manque d’opportunités en NBA. Le bon travail effectué en solo et ses excellentes performances avec l’équipe américaine en qualifications américaines, lui ont valu d’être recruté pour la G-League et quelques jours plus tard, d’être réclamé par les Angelenos, qu’il n’a pas manqués à ses débuts. Rapide, incisive et ambitieuse, la base électrique prouve qu’elle peut encore être utile.

Share