Isaiah Thomas jouera pour l’équipe de G-League des Denver Nuggets

L’opportunité que je cherchais depuis si longtemps est arrivée et même si ce n’est pas dans une franchise NBA, Isaïe Thomas il est conscient qu’il a devant lui un défi passionnant qui peut le ramener dans la meilleure ligue du monde. Le meneur expérimenté a signé avec Or de Grand Rapids, une équipe de G-League affiliée à pépites de Denver, donc de bonnes performances peuvent inciter Michael Malone à lui faire confiance. Rappelons que Jamal Murray et Will Barton sont toujours blessés, les Nuggets pourraient donc avoir besoin de renforts au niveau du meneur, comme l’indique Hoopshype.

