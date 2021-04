Isaiah Thomas, nouveau joueur des Pélicans, portera le numéro 24 en l’honneur de Kobe

04/04/2021 à 10h38 CEST

Le meneur de jeu Isaiah Thomas, qui a signé un contrat de 10 jours avec les New Orleans Pelicans de la NBA, portera le maillot n ° 24 en l’honneur de feu Kobe Bryant, a rapporté sa nouvelle équipe.

La confirmation a été faite par le joueur lui-même via sa page Twitter, qui a répondu à la page de l’équipe détaillant la sélection de son maillot en disant: « Kobe !!! »

Thomas a commencé sa carrière en portant le n ° 22 avec les Sacramento Kings et a également porté les n ° 3, 4, 7 et 0 à d’autres moments de sa carrière. On s’attend à ce que Thomas fait ses débuts avec les Pélicans ce dimanche face aux Houston Rockets.

Actuellement, les Pélicans ont trois joueurs blessés, l’attaquant Zion Williamson, l’attaquant puissant Brandon Ingram et le meneur Lonzo Ball. Williamson et Ingram ont raté deux matchs de suite, tandis que Ball est hors jeu depuis sept matchs.

Le gardien des pélicans Josh Hart (déchiré à l’UCL dans le pouce droit) devrait manquer beaucoup de temps en raison de sa blessure et de la garde de réserve Kira Lewis Jr., une recrue qui a totalisé 21 points dans le match de vendredi contre les Hawks d’Atlanta. , il a un doute à cause d’une jambe droite tendue.

Thomas n’a plus joué à un match de la NBA depuis le 3 février 2020, alors qu’il était avec les Wizards de Washington. Il a fait deux apparitions pour l’équipe nationale américaine en février.

Au cours de la saison 2019-2020, Thomas a récolté en moyenne 12,2 points et 3,7 passes décisives en 40 matchs avec les Wizards. Thomas, 32 ans a été un All-Star deux fois et a été sélectionné dans la deuxième équipe All-NBA en 2017 après avoir accumulé en moyenne 28,9 points par match pour les Boston Celtics.

Une blessure à la hanche subie cette saison l’a limité depuis et il essaie maintenant de bâtir sur sa carrière professionnelle.