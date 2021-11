Isaiah Thomas, performance stellaire et porte ouverte sur l’Europe

Isaïe Thomas Il est toujours à la recherche d’une opportunité en championnat et a su briller lors du match de qualification pour la Coupe du monde que les États-Unis ont disputé contre Cuba. Avec un score de 95-90, les Américaines ont remporté la victoire dans un match dominé de bout en bout par le talentueux meneur de jeu, qui a inscrit 21 points. C’est un scénario très positif pour un joueur qui est toujours à la recherche d’une équipe, selon Rumeurs NBA, et que comme il l’a dit lui-même dans Hoopshype, il commence à envisager sérieusement de jouer en dehors de la NBA et, surtout, en Europe, s’il ne reçoit toujours pas d’appel d’une franchise.

