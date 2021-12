Isaiah Thomas retrouve LeBron aux Lakers

Signature surprise en NBA. Selon Shams Charania (.), Isaiah Thomas (32 ans et 1,75 m) a signé un contrat de dix jours avec les Lakers de Los Angeles via une exception de difficultés, une exception qui permet aux équipes de dépasser la limite de 15 joueurs sur la liste lorsqu’au moins quatre sont malades ou blessés pendant plus de deux semaines.

À l’heure actuelle, la franchise Angelina a un Avery Bradley, Russell Westbrook, Malik Monk, Dwight Howard et Talen Horton-Tucker dans le cadre des protocoles de santé et de sécurité pour COVID-19 ; déjà Kendrick Nunn, blessé à long terme. Trevor Ariza, également blessé, n’a pas encore fait ses débuts cette saison.

Nouvelle étape chez les Lakers

De cette façon, il va profiter de son deuxième passage chez les Lakers. Le meneur de jeu est arrivé pour la première fois dans l’équipe violette et or en février 2018 en provenance des Cleveland Cavaliers, une franchise dans laquelle il a débarqué le même été lors du transfert de Kyrie Irving aux Boston Celtics. En Ohio, il a joué 15 matchs ; en Californie, 17. Ironiquement, son passage d’Est en Ouest a ouvert l’espace de plafond salarial pour que LeBron atterrisse au Staples Center un an plus tard.

Thomas signe après avoir disputé son premier et unique match de Ligue de développement au cours duquel il a marqué 42 points. Une participation forcée d’un joueur maudit, qui est passé d’aspirant à collecter 200 millions avec les Celtics à accumuler sans cesse des franchises: cinq au cours des quatre dernières années. Denver, Washington, La Nouvelle-Orléans et les Cleveland et Lakers susmentionnés. Le problème, une blessure à la hanche qui remettait en cause sa santé à long terme et de haut niveau.

Euroligue

Autant de rebondissements qui ne lui ont jamais fait perdre espoir de réussir, une nouvelle fois, dans une NBA qui s’est rendue à lui lors de son passage à Boston. Il était le roi du dernier quart. Cependant, la réalité l’a tellement frappé qu’il y avait des rumeurs avec un éventuel débarquement en Euroligue. Il a même nommé sa destination : le CSKA Moscou. L’eau.

« Le but ultime est de revenir en NBA. J’aime jouer au basket. Alors évidemment à un moment donné Si la NBA n’est pas une option, je dois chercher des options à l’étranger. J’aime la compétition et j’aime jouer », a commenté Thomas lors de sa participation aux fenêtres qualificatives pour la Coupe du monde 2023 avec les États-Unis.