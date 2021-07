Isaiah Vidal et Mack Roesch se réunissent et racontent tout

Telemundo Isaiah Vidal est un coureur américano-mexicain, Vidal, 26 ans, est le plus jeune concurrent à avoir terminé deux fois la Spartan Death Race.

Depuis que la réalité sportive vedette du réseau Telemundo, Exatlon États-Unis, a commencé il y a cinq saisons, il a compté dans ses rangs différents athlètes emblématiques, ils ont capté l’attention du public avec leurs compétences sportives, leurs attributs athlétiques et physiques et à de nombreuses occasions. , sa personnalité, celle qui pour le meilleur ou pour le pire les a mis sur toutes les lèvres. C’est le cas de deux d’entre eux, qui suscitent toujours des commentaires parmi les fans de l’émission télévisée, il s’agit de “The Tampa Machine” Mack Roesch et “El Espartano” Isaiah Vidal, de la Team Famosos et de la Team Contendientes, respectivement.

Mack Roesh et Isaiah Vidal : mémorables !

Bien qu’ils soient d’équipes opposées, Mack Roesch a représenté l’équipe Famosos à deux reprises dans différentes éditions de la compétition, et Isaiah Vidal a fait partie de l’équipe Contendientes, les deux athlètes participant à Exatlon États-Unis sont des noms reconnus dans les courses d’obstacles et pour bien sûr, ils sont des noms dont les fans d’Exatlon aux États-Unis se souviennent constamment.

Mack Roesch a participé deux fois à Exatlon États-Unis et dans les deux tentatives, il est parti en raison d’une blessure, sinon, ses capacités athlétiques le placent toujours au sommet des tableaux de performance. Force est de constater que dans cette édition, s’il n’avait pas subi un coup dur qui lui a coûté sa place, il aurait pu facilement arriver au terme d’une saison décidément longue et controversée.

Roesch a vécu une romance sonore et une rupture ultérieure avec l’ancienne journaliste américaine d’Exatlon, Jessica Cediel, et des rumeurs sur les réseaux sociaux assurent qu’au cours de la cinquième saison, il serait sorti non pas à cause de la blessure présumée, mais parce qu’il aurait différents problèmes juridiques à résoudre. dans une bataille éternelle qui continue contre son ex-fiancée.

Isaiah Vidal, pour sa part, nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors de la dernière quatrième saison de la compétition, où il s’est démarqué dès le début comme l’un des participants les plus forts, mais dans l’ensemble, un tempérament difficile et des frictions constantes avec ses Pairs. fait de lui peut-être l’un des participants les plus controversés de l’histoire du concours.

Isaiah Vidal et Mack Roesch se réunissent et racontent tout

Contre toute attente, les deux athlètes, Isaiah Vidal et Mack Roesch, qui se connaissent déjà pour être sur le circuit du parcours du combattant, ont décidé de se retrouver à travers une session en direct sur les réseaux sociaux où ils ont tout raconté. Ne manquez pas cette vidéo récapitulative ici :

Jouer

ISAHIA ET MACK DISENT LEUR VÉRITÉ Exatlón États-Unis USA # 5 # ExatlónEstadosUnidos #ExatlonEEUU # ExatlonEEUU5 Exatlon du chapitre 141 Exatlón États-Unis – Exatlón USA # 5 Exatlón est une compétition sportive de haute performance où les participants testent leur force, leur intelligence et leur courage pour devenir le pur gagnant. DU LUNDI AU VENDREDI 7 / 6C ELIMINATION DIMANCHE par TELEMUNDO Célèbre : Norma Palafox Nicole ReignerX10 Brenda… 2021-07-12T00 : 06 : 51Z

Cette session en direct a commencé avec Roesch saluant les centaines de milliers de fans à travers le monde et faisant savoir à Isaiah que les gens l’avaient demandé en renfort cette saison. Rapidement, Mack, qui était le modérateur de la session, a ensuite abordé plusieurs sujets, l’un des premiers était de savoir si les adeptes voulaient que Vidal et Roesch retournent à Exatlon aux États-Unis.

Isaiah Vidal a assuré qu’il rêvait de retourner à Exatlon, surtout après toutes les rumeurs qui ont eu lieu où un éventuel retour du Contender était assuré, et tous deux ont évoqué le sujet d’une autre opportunité ensemble dans les arènes les plus féroces de la planète.

Mack a obtenu un détail important ; Après une saison prolongée, où les athlètes se battent bec et ongles pour progresser, ils méritent chaque récompense, chaque reconnaissance, car ce combat est au nom de leur famille à la maison, de leurs amis et d’eux-mêmes.

Vidal a été très clair et a indiqué que la production de l’émission télévisée manipule le matériel pour montrer au public ce qu’il veut qu’il voie, et que dans son cas c’est lui qui a reçu le pire, car il y avait quelqu’un qui devait être le méchant .

Ne manquez pas tout ce que les deux guerriers ont raconté dans la vidéo que nous avons partagée ci-dessus.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires