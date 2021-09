Isaías “Bête Jr.” Lucero cherche à terminer l’année en beauté

(Photo : Fourni)

Perspective montante Isaías « Bestia Jr. » Lucero (10-0, 6KO) cherche à démontrer sa puissance de frappe lors de son prochain match prévu le vendredi 24 septembre. Lucero, 25 ans, affrontera le vétéran Carlos Mohammed Rodríguez (14-9-1, 6KO) dans un combat poids welters en huit rounds. Le combat sera la demi-star de la soirée présentée par Jab Promotions en association avec BxStrs et diffusée en direct sur ESPN “Knockout” dans toute l’Amérique latine depuis le Grand Hotel de Tijuana, Baja California, Mexique.

“Ce sera mon troisième combat de l’année et je pense que mon style s’est développé”, a commenté Lucero. “Avec mon entraîneur ‘Jibaro’ Pérez, nous avons travaillé sur des détails tels qu’être plus agressif et lancer plus de tirs.”

Lors de son premier combat de 2021 en mars, Lucero a arrêté l’expérimenté Lisandro de los Santos Camacho et en juin, il a parcouru la distance de huit rounds contre Fernando Oliva en tête de la décision unanime.

“Malgré la pandémie, j’ai été occupé grâce à mon équipe chez TM Boxing et Jab Promotions”, a-t-il expliqué. «Je pense que mon prochain combat sera mon dernier de l’année à moins qu’une bonne opportunité ne se présente. Je veux retourner dans ma ville natale pour les vacances de Noël ».

Originaire de La Paz, en Basse-Californie du Sud, Lucero vit et s’entraîne dans la ville frontalière de Tijuana depuis plus de 24 mois. Fait intéressant, Rodríguez réside à La Paz après avoir quitté sa ville natale de San Luis Potosí, au Mexique.

“Oui, je trouve ça intéressant,” dit Lucero avec un sourire. “Je ne le connais pas et je ne pense pas que nous ayons rencontré La Paz.”

Rodríguez, 24 ans, verra que ce sera un bon test pour Lucero. Connu comme un combattant agressif avec une attaque implacable, Rodríguez a plus d’expérience que Lucero face à Fidel Maldonado Jr., Manuel Méndez et Brian Mendoza entre autres.

“Je suis prêt pour le combat, je pense que nos styles vont s’emboîter”, a mentionné Lucero à propos de son prochain engagement. «Je veux monter un spectacle pour les fans non seulement sur place, mais aussi pour les téléspectateurs d’ESPN. Je suis surexcité”.