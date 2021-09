Isak consolide en tant que buteur avec la Real Sociedad

in

19/09/2021 à 10h15 CEST

L’attaquant de la Real Sociedad, Alexander Isak, a une nouvelle fois montré sa grande relation avec le but en marquant le deuxième but du match nul (2-2) de l’équipe txuri-urdin contre le PSV lors de la première journée de la Ligue Europa.. Depuis son arrivée à l’été 2019 du Borussia Dortmund, il s’est imposé comme la grande référence offensive d’Imanol Alguacil,

Le Suédois, qui est devenu la référence de sa sélection en l’absence de Zlatan Ibrahimovic, ajoute un total de 34 buts au cours des deux dernières saisons, le plus en Real Sociedad durant cette période. Contre l’équipe néerlandaise, il a publié son record de buts en 2021/22 et est présenté comme l’un des joueurs les plus décisifs de cette saison passionnante pour Saint-Sébastien..

34 – Alexander #Isak a inscrit le premier but de la saison en #UEL. Depuis la campagne 2019/20, aucun joueur de @RealSociedad n’a marqué plus de buts (34) dans toutes les compétitions. Canonnier. pic.twitter.com/nihmyCPz3f – OptaJose (@OptaJose) 16 septembre 2021

L’ancien joueur du Borussia Dortmund compte déjà 27 sélections pour son équipe nationale à seulement 21 ans et est arrivé en Liga après une étape pas trop importante de l’équipe allemande., qui l’a même prêté pour une demi-saison à Willem avant d’abandonner ses services pour 15 millions d’euros. Les Allemands les ont sauvés de l’AIK suédois pour un peu plus de huit millions d’euros.

Continuez à grandir main dans la main avec Imanol Alguacil

Isak est l’un des grands talents de la Liga : A seulement 21 ans, il a déjà disputé un total de 74 matchs au cours desquels il a marqué 26 buts et distribué trois passes décisives.. Sa grande taille et sa grande lecture du jeu en font une pièce incontournable pour Imanol Alguacil et avec Mikel Oyarzabal, ils forment un duo de luxe pour la Société royale européenne.

Ceux de Saint-Sébastien n’ont perdu qu’un match cette saison, contre le FC Barcelone lors de la première de la Liga 2021/22, et sont installés en tête du classement avec neuf points., un de moins que le Real Madrid, Valence et l’Atlético de Madrid, qui se partagent la tête.