Isak marque et assiste au Wanda Metropolitano

25/10/2021 à 10h58 CEST

L’attaquant de la Real Sociedad, Alexandre Isak, a été le principal protagoniste du match nul (2-2) récolté dans le Wanda Metropolitano et qui maintient l’équipe en tête du classement avec 21 points sur 30 possibles. Il a aidé dans le premier et a marqué le deuxième, ce que personne n’avait réalisé dans le fief rojiblanco de la Liga : la dernière fois qu’un joueur a marqué et aidé était Cristiano Ronaldo en 2012 au Calderón.

Le Suédois, qui est devenu la grande référence offensive de l’équipe de Saint-Sébastien en l’absence de Mikel Oyarzabal, a mené le leader de la Liga dans l’un des matchs les plus difficiles de la saison. Avec seulement 22 ans, l’attaquant enregistre un total de quatre buts entre toutes les compétitions et son incidence dans le conseil d’Imanol Alguacil est totale.

1+1 – Alexander Isak 🇸🇪 de @RealSociedad est devenu le premier joueur à marquer et à assister dans un match de @LaLiga contre l’Atlético au Metropolitano -le dernier à l’avoir réalisé au Vicente Calderón était Cristiano Ronaldo 🇵🇹 en 2012 (3 buts) et une passe décisive) -. Comme Pic.twitter.com/c3kYL6pEIc – OptaJose (@OptaJose) 24 octobre 2021

L’ancien joueur du Borussia Dortmund est l’une des grandes recrues récentes de la Real Sociedad, qui l’a recruté dans le football allemand pour un montant proche de 15 millions d’euros.. Avec Asier Illarramendi, le Suédois est la signature la plus chère de l’histoire du club. Le podium est complété par Carlos Vela, dont l’opération a coûté 14 millions d’euros lors de la saison 2012/13.

La Real Sociedad, leader de la Liga

Les txuri-urdin ont tiré un précieux tirage lors de leur visite au Wanda Metropolitano et restent en tête du classement. Ils ont un total de 12 matchs consécutifs sans perdre dans toutes les compétitions : la dernière (et unique) chute des hommes de Saint-Sébastien était au Camp Nou lors du premier match de la saison.. En Liga, ils ajoutent six victoires, trois nuls et une défaite avec 21 points sur 30 possibles

L’équipe d’Imanol Alguacil a remporté la Copa del Rey 2020 la saison dernière et fait partie des équipes qui jouent le meilleur football de la Liga. Avec une équipe pleine de jeunes et de talents, la Real Sociedad a déjà présenté des références pour concourir pour le titre et rester en tête du classement tout au long du parcours.