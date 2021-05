Isata Kanneh-Mason annonce un nouvel album: ‘Summertime’

La pianiste britannique Isata Kanneh-Mason explore le paysage musical de l’Amérique du XXe siècle sur son nouvel album Summertime, sorti le 9 juillet 2021. L’enregistrement fait suite à son premier album primé Romance, un portrait de Clara Schumann, qui a dépassé le classement classique britannique quand il est sorti en 2019.

«Je suis ravi de présenter mon deuxième album solo Summertime»

Isata Kanneh-Mason a déclaré: «Je suis ravie de présenter mon deuxième album solo Summertime, qui comprend une riche gamme de pièces de plusieurs de mes compositeurs classiques américains préférés. La «Sonate pour piano» du barbier forme l’ancre autour de laquelle le reste de l’album a été développé; Je suis tombé amoureux du morceau la première fois que je l’ai entendu, et c’est un réel plaisir de l’avoir enregistré pour Decca. Je voulais que cet album illustre la diversité de la musique en Amérique à cette époque, et il était donc important pour moi d’inclure les chansons plus familières de Gershwin, ainsi que les spirituals de Samuel Coleridge-Taylor avec lesquels je ressens un lien personnel.

Le programme varié de Summertime est centré sur la “ Sonate pour piano en mi bémol mineur ” de Samuel Barber, interprétée par Vladimir Horowitz, l’une des grandes influences musicales d’Isata Kanneh-Mason, lors de sa création en 1949.

Comprend un enregistrement en première mondiale

L’album comprend un enregistrement en première mondiale de “ Impromptu n ° 2 en si mineur ” de Samuel Coleridge-Taylor, sorti 110 ans après sa première publication à Londres, et trois de ses transcriptions de spirituels américains, dont “ Parfois, je me sens comme un enfant sans mère. ‘, sorti comme premier single aujourd’hui. Coleridge-Taylor s’est inspiré de la musique traditionnelle afro-américaine et a cherché à l’intégrer dans la tradition classique de la même manière que Brahms l’a fait avec la musique folklorique hongroise, Dvorak avec la musique bohème et Grieg avec le norvégien. Coleridge-Taylor est venu en Angleterre de la Sierra Leone, reflétant l’héritage de la mère d’Isata.

Le nouvel album d’Isata Kanneh-Mason, Summertime, comprend également les arrangements d’Earl Wild de “ Summertime ” et “ I Got Rhythm ” de George Gershwin ainsi que les “ Three Preludes ” du compositeur et l’arrangement de concert de Percy Grainger de “ The Man I Love ” de Gershwin. Isata a également inclus “ By the Still Waters ” d’Amy Beach, poursuivant sa célébration de la musique de compositrices, et “ The Cat and the Mouse ” d’Aaron Copland, créée il y a un siècle en 1921.

Le nouvel album d'Isata Kanneh-Mason, Summertime, sortira le 9 juillet 2021.

Le tracklisting complet pour Summertime est:

Earl Wild: ‘Summertime’ de Grand Fantasy sur Porgy and Bess (d’après G. Gershwin)

Earl Wild: 7 Etudes Virtuoses: 1. ‘I Got Rhythm (après G. Gershwin)’

Samuel Barber: «Nocturne, op. 33 ‘

Samuel Barber: ‘Sonate pour piano en mi bémol mineur, op. 26 ‘

I. Allegro energico

II. Allegro vivace e leggero

III. Adagio mesto

IV. Fuga. Allegro con spirito

George Gershwin: ‘L’homme que j’aime’ (Arr. Grainger)

George Gershwin: ‘3 préludes’

1. Allegro ben ritmato e deciso

2. Andante con moto e poco rubato

3. Allegro ben ritmato e deciso

Amy Beach: «Au bord des eaux calmes», op. 114

Copland: ‘Le chat et la souris’

Samuel Coleridge-Taylor: ‘Impromptu n ° 2 en si mineur’ *

Samuel Coleridge-Taylor: ‘Deep River’

Samuel Coleridge-Taylor: ‘La Bamboula’

Samuel Coleridge-Taylor: “ Parfois, je me sens comme un enfant sans mère ”

* enregistrement en première mondiale

