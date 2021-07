Isata Kanneh-Mason explore l’Amérique du 20e siècle sur « Summertime »

Pendant la pandémie, nous avons tous dû passer trop de temps à la maison. Même ainsi, Isata Kanneh-Mason n’est pas heureuse de découvrir qu’elle s’est enfermée. Nous parlons aujourd’hui de ce qu’il reste de la batterie de son téléphone pendant qu’elle attend les secours. Le pouvoir souffle : Isata Kanneh-Mason est très demandée, notamment parce que son nouvel album, Summertime, est sorti récemment et fait des vagues. Elle se produira bientôt également aux BBC Proms, ce qui est généralement la raison d’être de l’été à Londres.

Performances BBC Proms

Le seul bal précédent d’Isata Kanneh-Mason était avec son frère violoncelliste, Sheku; elle s’est déroulée dans les circonstances exigeantes de l’année dernière, le Royal Albert Hall forcément vide. Les frères et sœurs ont néanmoins donné une performance fulgurante. Cette fois, les restrictions de distanciation étant abandonnées (du moins pour l’instant), elle et son ensemble de frères et d’amis peuvent espérer interpréter le spectacle de Saint-Saëns. Carnaval des animaux à une salle comble le 29 août 2021. « Même s’il n’y a qu’une seule personne dans la salle, ce sera plus qu’avant », dit Kanneh-Mason en riant. « La barre est basse ! Je suis vraiment impatient d’y être. Je pense que ça va être tellement excitant.

“Le concert est vraiment une question de public”

Le verrouillage, convient Isata Kanneh-Mason, a concentré tous les esprits sur ce que signifie vraiment jouer et ce que le public et les artistes se donnent les uns aux autres. « Cela m’a fait réaliser à quel point le concert est vraiment axé sur le public », dit-elle. «Nous avons adoré faire les concerts en ligne, principalement parce que c’était le seul moyen de se connecter avec les gens à cette époque. Mais cela ne peut tout simplement pas se comparer à un concert live. Depuis septembre, j’ai eu de la chance et il ne s’est pas passé un mois entier pendant lequel je n’ai pas fait une sorte de concert live, ce qui est tellement, tellement bien. J’ai vraiment besoin que le public soit là, sinon, j’ai du mal à entrer dans la zone et à jouer correctement.

Lorsque la pandémie a frappé, la famille Kanneh-Mason s’est recroquevillée chez elle à Nottingham. Toutes les représentations en direct étant brutalement annulées, les sept frères et sœurs ont commencé à présenter des concerts en début de soirée en ligne depuis leur salle de musique pour se tenir occupés et en forme. Cela a également contribué à remonter le moral de ceux d’entre nous qui se sont connectés pour les entendre, jour après jour.

Non pas que cette plus célèbre des familles musicales était à l’abri de la fièvre des cabines. « Nous avons eu de la chance car nous avons un jardin. De plus, notre région est propice à la marche – notre marche quotidienne durerait donc environ deux heures et nous avons pu nous éloigner les uns des autres. Mais c’était très agréable », souligne-t-elle, « parce que nous avons passé du temps ensemble que nous n’aurions pas eu autrement pendant si longtemps et avec cette intensité. Il y a toujours quelque chose de bon qui sort de tout.

L’album Summertime d’Isata Kanneh-Mason

Une autre bonne chose est l’album Summertime d’Isata Kanneh-Mason, une collection ensoleillée de musique principalement américaine : Barber, Copland, Gershwin et Beach, plus une sélection d’œuvres pour piano du compositeur britannique Samuel Coleridge-Taylor, dont trois belles adaptations de spirituals américains. . Elle a enregistré la majeure partie en novembre, avec les dernières sections en mars – et en tant que pianiste solo, la distanciation sociale dans un studio d’enregistrement ne pose aucun problème.

Tout a commencé avec la Sonate pour piano de Samuel Barber : « C’était pour moi la pièce centrale de l’album », dit Kanneh-Mason. «Je suis juste tombé amoureux d’elle quand je l’ai entendue et j’ai voulu la jouer. Ensuite, en gros, j’ai construit le reste de l’album autour de ça.

La Sonate pour piano de Samuel Barber est une œuvre d’envergure exigeant une virtuosité et un flair formidables, et Isata Kanneh-Mason la parcourt comme sur la crête d’une vague : « Il y a des pièces qui prennent plus de temps, et des pièces qui prennent moins de temps, et le barbier en prend définitivement plus. C’est très contrapuntique, très polyphonique, avec des charges techniques et musicales. J’ai été content d’avoir le temps d’entrer dans les détails – il faut l’assimiler et l’avoir vraiment clair dans sa mémoire, car l’harmonie est aussi assez compliquée.

« En général, je choisissais des pièces que j’aimais »

Décidant d’un thème pour le programme, elle a d’abord pensé qu’elle se concentrerait uniquement sur la musique américaine. «Mais c’est un large spectre, avec de nombreux styles différents. Tout d’abord, j’ai pensé, Barber, Copland et Gershwin sont des compositeurs qui se rapportent les uns aux autres, puis j’ai juste commencé à écouter autour de moi. J’aimais déjà Samuel Coleridge-Taylor et j’ai pensé que cela donnerait une dimension différente à l’album. En général, je choisissais des pièces que j’aimais, qui viendraient compléter les autres œuvres, ou qui m’avaient été recommandées.

Les pièces de Coleridge-Taylor la relient à un compositeur dont certains des antécédents, mêlés de Grande-Bretagne et de Sierra Leone, sont partagés par les frères et sœurs Kanneh-Mason. “J’étais vraiment heureuse quand j’ai découvert Samuel Coleridge-Taylor pour la première fois et que j’ai découvert son héritage, mais j’aime quand même sa musique et j’adore ses versions de ces spirituals”, dit-elle. “Ils sont beaux et ajoutent quelque chose de différent à l’album.”

Présenter de la musique par des compositeurs de couleur, dit Isata Kanneh-Mason, n’est pas une pression : « Cela ressemble plus à une responsabilité, et je ne pense pas que la responsabilité n’appartient qu’à moi. Il y a des possibilités pour tout le monde de représenter toutes sortes de musique, mais c’est le cas que quelqu’un doit commencer, et beaucoup de gens ont déjà commencé. Personnellement, dans ma position, c’est plus facile de voir et de ressentir ces choses, parce qu’elles me touchent plus directement, et c’est donc plus facile de dire que je veux mettre ça au monde un peu plus souvent. Je pense que je veux finalement arriver à un endroit où je n’ai pas l’impression que cette responsabilité repose de manière disproportionnée sur mes épaules, et où cela devient juste une partie naturelle du répertoire commun que les gens jouent.

Tant que les saisons de concerts pourront se poursuivre dans les mois à venir, elle a plein de projets passionnants dans sa manche : un focus sur la musique de la compositrice jamaïcaine Eleanor Alberga et une grande tournée de 22 concerts à l’European Concert Hall Organisation (ECHO) Programme Étoiles montantes. Même si Isata Kanneh-Mason ne peut pas encore déverrouiller sa propre porte d’entrée, il ne fait aucun doute qu’elle détient la clé du cœur de son public.

