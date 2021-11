Isaura Leal, nouveau président du PSOE à Madrid

14/11/2021 à 11h17 CET

Isaura Leal sera le nouveau président du PSOE à Madrid, tandis que Juan Lobato sera le secrétaire général. Dans l’équipe du député socialiste sera également Marthe Bernard en tant que secrétaire d’organisation, Tatiana Jiménez comme porte-parole déjà Maria Sainz en tant que responsable du domaine Égalité.

Le PSOE-M célèbre ce dimanche le deuxième jour de son XIV Congrès régional, au cours duquel Juan Lobato doit être ratifié au Secrétariat général, qui a déclaré samedi que le parti disposait de « 555 jours » jusqu’aux élections de 2023 pour relancer le socialisme dans la région et reconquérir l’hégémonie de la gauche.

Sur la liste du nouvel exécutif se trouvent Pilar Sánchez, en politique institutionnelle ; Fernando Fernández, en Administration et modernisation ; María Sainz, dans Égalité ; Francisco Martín, dans Stratégie et action électorales ; Diego Cruz, en Politique municipale et autonome, ou David Rodríguez, en Communication.

Isaura Leal a présidé le Manager qui a pris les rênes du parti après la démission de José Manuel Franco, après les élections du 4 mai.