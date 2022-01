Isco et Barcelone parviennent à un accord de principe – rapport

Le milieu de terrain du Real Madrid Isco Alarcon a conclu un accord de principe avec le FC Barcelone et pourrait les rejoindre l’été prochain si les deux parties finalisent l’accord, selon un rapport d’Eduardo Inda d’El Chiringuito, qui est également rédacteur en chef d’OK Diario.

Isco devrait devenir agent libre l’été prochain et est libre de négocier avec d’autres clubs dès maintenant. Inda a même ajouté que l’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez s’était entretenu avec Isco la semaine dernière pour lui faire part de ses plans.

Bien qu’Isco ne soit plus le même joueur qu’il était autrefois et n’aura pas un grand impact pour Madrid cette saison, il a encore 29 ans et pourrait être un joueur précieux pour Barcelone s’il lui faisait confiance. De plus, c’est le genre de signature que le Barça a fait ces derniers mois, étant donné que le président Joan Laporta s’est particulièrement concentré sur les agents libres.

Cependant, Isco sera-t-il prêt à jouer pour le plus grand rival du Real Madrid dans le monde du football ? Si la réponse est oui, cette rumeur a en fait du sens pour toutes les parties impliquées.