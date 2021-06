Isco et Mariano n’envisagent pas le départ du Real Madrid – rapport

Isco Alarcon et Mariano Diaz du Real Madrid n’envisagent pas de quitter le club cet été, selon un rapport publié sur MARCA. Le Real Madrid aimerait se débarrasser des deux joueurs afin d’augmenter son budget, mais les deux savent qu’il sera impossible pour les autres clubs d’égaler leurs salaires actuels.

On peut en dire plus sur Marcelo ou Gareth Bale, qui sont sous contrat jusqu’à l’été 2022. Si aucun de ces joueurs ne quitte le club cet été, Madrid serait dans une situation difficile financièrement, encore plus après la pandémie . La signature de David Alaba n’était pas bon marché, et les Blancos devraient presque certainement attendre 2022 pour signer Kylian Mbappe en tant qu’agent libre.

Isco pourrait avoir une sorte de rôle pour le nouvel entraîneur Carlo Ancelotti, qui a toujours trouvé un moyen de lui donner des minutes lors de son premier mandat dans la capitale espagnole. Les choses ne semblent pas si prometteuses pour Marcelo ou Mariano, cependant. Si Bale reste et qu’Ancelotti peut s’assurer qu’il est engagé, il pourrait finir par jouer quelques minutes au cours de la saison, même si ce n’est qu’en tant qu’ailier remplaçant.