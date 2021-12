Isco teste positif pour Covid-19, le Real Madrid attend le résultat du PCR d’Alaba

Le milieu de terrain du Real Madrid Isco Alarcon a été testé positif pour Covid-19 et manquera le match de mercredi contre l’Athletic Bilbao, selon un rapport d’Arancha Rodriguez de Cadena COPE. Le défenseur David Alaba pourrait être confronté à une situation similaire à celle du Real Madrid craignant d’avoir également Covid, ce qui sera confirmé ou exclu dès que les résultats de son deuxième test PCR seront prêts.

Madrid n’a pas publié sa liste d’équipes pour le match de mercredi car ils attendent toujours de voir si Alaba pourrait rejoindre l’équipe s’il est négatif. Cependant, il semble que l’entraîneur Carlo Ancelotti sera obligé de trouver un remplaçant pour le défenseur central, Nacho étant le candidat le plus susceptible de jouer aux côtés de Militao.

Si tel est le cas, Lucas Vazquez aurait une autre chance de jouer en tant qu’arrière droit de l’équipe et Ancelotti devrait également remplacer Casemiro et Modric dans le onze de départ. Valverde et Camavinga sont les deux milieux de terrain qui recevront probablement l’appel.