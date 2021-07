Isco veut rester au Real Madrid -rapport

in

Le milieu de terrain du Real Madrid Isco Alarcon n’est pas intéressé à quitter le club et souhaite rester dans la capitale espagnole pour une autre saison. Son contrat avec Los Blancos expire à l’été 2022 et le club aimerait le vendre cet été, mais Isco n’a pas reçu d’offres ni d’intérêt significatif d’autres clubs et souhaite donc rester, selon un rapport publié sur le journal espagnol ABC. .

Certains articles de la presse espagnole suggèrent qu’Isco pourrait être en route pour Milan, mais la partie italienne n’a pas encore soumis d’offre. L’entraîneur de Séville, Julen Lopetegui, pourrait également être intéressé par la signature d’Isco, mais ils ne sont pas disposés à égaler le contrat qu’il a à Madrid en ce moment, donc le transfert ne semble pas probable à ce stade.

Si Isco reste, il sera à la disposition de Carlo Ancelotti. L’entraîneur italien a été le premier entraîneur d’Isco à Madrid et lui a trouvé deux grands rôles. L’un comme faux neuf et l’autre comme milieu de terrain central sur une formation 4-3-3. Isco convient à l’idée et au style de jeu d’Ancelotti, mais sera-t-il suffisamment engagé pour rester en forme au cours de la saison afin de pouvoir contribuer ?