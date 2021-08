Ishana Shyamalan : “l’ancien” directeur de la deuxième unité discute d’une collaboration avec le père M. Night Shyamalan et plus

Le réalisateur M. Night Shyamalan a collaboré avec sa fille, la réalisatrice Ishana Shyamalan, sur son dernier film, Old. Après que M. Night Shyamalan a publié une vidéo mettant en évidence son travail en tant que directrice de la deuxième unité Old, les gars de ReelBlend lui ont demandé de s’asseoir et de discuter de son travail sur la série Apple TV + Servant, en travaillant avec son célèbre père et en se frayant son propre chemin dans le cinéma après son récent diplôme de l’école de cinéma de NYU.