ISIS guerre « gagnable » comme bastion de la RAF Anéantissement Typhons en 10 jours de bombardements | Monde | Nouvelles

Les typhons de la RAF attaquent la forteresse de Daech

typhons RAF, aux côtés des avions de la coalition, ont effectué une offensive aérienne qui durerait dix jours en Mars et ciblées 50-100 complexes de grottes dans les montagnes. Les pilotes ont vu un certain nombre de « explosions secondaires » de moments après le missile frappe comme ils ont frappé des explosifs et des munitions amassés par les terroristes. Air Commodore Simon Strasdin, qui dirige les frappes aériennes contre ISIS en Syrie et en Irak, a déclaré la Grande-Bretagne les forces, l’Irak et la coalition doivent continuer à chasser les poches finales des combattants Daesh ou ils deviendraient un problème « global » « assez rapidement ».

Air Commodore Strasdin dit Daesh est sur le « pied arrière », en se cachant dans des cavernes et l’opération de 10 jours sera le « tremplin pour traquer les derniers restes de Daesh ».

Il a ajouté: « Ceci est une guerre que les extrémités et est gagnable, et il est possible de gagner par les Irakiens de fixation et de stabilisation de ce pays. »

Les terroristes avaient construit des murs autour des grottes dans la région des monts Makhmur, au sud-ouest de Erbil, dans le but de les fortifier, les chefs de la force aérienne ont révélé.

Ils avaient été la tenue des forces de sécurité irakiennes « à distance » dans les montagnes après avoir été repoussé dans les montagnes par l’ISF. Les forces irakiennes appelées dans le soutien aérien au milieu des craintes qu’ils subiraient de lourdes pertes si elles tentaient de se frayer un chemin à travers les montagnes à pied.

LIRE LA SUITE: révolte de la Chine: la fureur « inouïs » vers Xi sur Covid cover-up

typhons RAF, aux côtés des avions de la coalition, ont effectué une offensive aérienne (Image: MINISTRYOFD.NCE)

Les pilotes ont vu un certain nombre de moments « explosions secondaires » après les frappes de missiles (Image: MINISTRYOFD.NCE)

Un pilote impliqué dans les raids hier a raconté comment l’opération a été un énorme succès en ciblant les « poches » de combattants gauche dans le pays.

Air Commodore Strasdin, officier Air commandant du 83 Groupe Air Expeditionary et le commandant de la composante aérienne du Royaume-Uni au Moyen-Orient, a déclaré que l’opération a radicalement changé de ciblage « une armée dans un champ » lorsque ISIS contrôlait de vastes pans entiers de l’Irak et de la Syrie à l’insurrection tactiques où ils se cachent dans les montagnes.

Interrogé sur la façon dont il aurait une incidence sur la guerre ISIS à l’avenir, Air Commodore Strasdin a déclaré: « Notre capacité à mettre les forces de sécurité irakiennes sur le pied avant, notre capacité à faire tourner et exécuter Daesh aura un effet psychologique sur leur capacité à combattre à l’avenir.

« Je pense que nous allons continuer à voir cela maintenant que les forces de sécurité irakiennes continuent de chasser Daesh dans leurs poches très finales.

NE MANQUEZ PAS

Le résultat des élections au Groenland vient d’envoyer des ondes de choc à travers le monde [LATEST]

Israël riposte avec une attaque à la mine contre un navire iranien – un navire en flammes [UPDATE]

ISIS se vante d’avoir tué 55 personnes attaquent au Mozambique [NEWS]

L’attaque contre ISIS (Image: MINISTRYOFD.NCE)

« Nous avons été très réussi à les contenir en Irak et en Syrie, et avec nos partenaires sur le terrain et les forces de sécurité irakiennes, nous continuons à dégarnir et appauvrir leur capacité à exporter le terrorisme.

« Mais si nous cligner des yeux ou tourner le dos, je ne doute pas que Daesh deviendra un problème mondial assez rapidement à nouveau. »

Un pilote de typhons a ajouté: « Il n’y a pas de lieu sûr pour les petites poches pour saisir à nouveau pied. »

La description de la complexité des opérations, Air Commodore Strasdin a ajouté: « Ils ont été sur la course. Ces zones où ils sont extrêmement rares, extrêmement difficile d’accès, et extrêmement difficile pour nous de sécuriser et des havres temporaires jusqu’à ce que nous pouvons engranger pour pouvoir aller après eux « .

La forteresse ISIS a été ciblé (Image: MINISTRYOFD.NCE)

Secrétaire à la Défense Ben Wallace a déclaré: « Cette opération empêchera le groupe terroriste et de son idéologie toxique de reprendre pied en Irak et réduire sa capacité à coordonner des attaques à travers le monde. »

Plus de 10 000 terroristes ISIS sont censés être en général en Irak et en Syrie.

Les forces irakiennes avaient parqués combattants ISIS dans un réseau de grottes dans les montagnes.

Secrétaire à la Défense Ben Wallace a déclaré: « Les forces armées britanniques, aux côtés de nos partenaires irakiens et de la Coalition, continuent à déraciner les terroristes Daesh d’où ils se cachent.

« Le Royaume-Uni est déterminé à vaincre Daesh. Cette opération empêchera le groupe terroriste et de son idéologie toxique de reprendre pied en Irak et réduire sa capacité à coordonner des attaques à travers le monde. »

RAF Typhoons attaqué ISIS (Image: MINISTRYOFD.NCE)

Joe Biden: Expert discute frontière « crise » pour le président américain

Dans une opération distincte exploitée Dimanche 4 Avril, un drone RAF Reaper, armés de missiles Hellfire, a identifié un petit groupe de terroristes dans le nord de la Syrie Daesh, une cinquantaine de miles à l’ouest de Al Hasakah.

Air Commodore Strasdin, a ajouté: « La Royal Air Force et la coalition plus large ont soutenu une opération menée par une unité hautement capable des forces de sécurité irakiennes.

« Ensemble, nous travaillons à vaincre les restes de Daesh et de veiller à sa volonté est épuisée.

« L’engagement et le dévouement du personnel déployé sur les opérations à travers le Moyen-Orient est tout simplement remarquable.

« Il est encore plus impressionnant que la Royal Air Force peut adapter et continuer à fournir la puissance aérienne contre l’ennemi au cours d’une pandémie mondiale. »