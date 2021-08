ISIS-K revendique l’attentat suicide à l’aéroport de Kaboul .

in

Un affilié de l’État islamique a revendiqué les attentats de jeudi à l’extérieur de l’aéroport international de Kaboul, selon des informations.

Les kamikazes du 26 août ont déclenché des explosions qui ont tué 13 militaires, dont des Marines et un infirmier de la Marine, ainsi que des dizaines d’Afghans. Les explosions ont eu lieu à l’Abbey Gate de l’aéroport et près de l’hôtel Baron, où des personnes étaient rassemblées dans le cadre des efforts d’évacuation en cours. De plus, 18 militaires ont été blessés jeudi, a indiqué le Pentagone.

L’organisation ISIS-K a revendiqué la responsabilité des attaques, selon le groupe d’analyse du renseignement SITE. À la suite des attentats à la bombe meurtriers, les dirigeants de l’ISIS-K ont fait circuler une photographie de propagande représentant un attaquant portant une ceinture explosive et tenant un fusil, et posant devant un drapeau de l’ISIS.

Les dirigeants d’ISIS-K ont déclaré dans un communiqué que le groupe ciblait les troupes américaines et les Afghans qui travaillaient avec eux, selon les rapports de la déclaration traduite. Le groupe a affirmé que les attaques étaient l’œuvre de kamikazes et a déclaré que des membres des talibans avaient été blessés dans les explosions.

Le nom « ISIS-K » signifie État islamique-Khorasan, faisant référence à une province d’Afghanistan. Le groupe et les talibans sont des concurrents et se considèrent comme des ennemis, ont déclaré des experts.

