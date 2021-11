Isis vole des milliers de moutons en Syrie pour financer des cellules terroristes

Isis s’est tourné vers le trafic de moutons et assassine des bergers dans le cadre d’un modèle de financement localisé qui soutient ses cellules en Syrie (Photo: .)

Isis mène une campagne sanglante contre les bergers dans le nord de la Syrie alors que ses cellules terroristes collectent de l’argent en volant des milliers de moutons.

Le groupe djihadiste est engagé dans une opération de contrebande « facile et lucrative » alors qu’il se tourne vers d’autres sources de financement au-delà du pétrole qui finançait autrefois son califat autoproclamé.

Des cellules à Hama et dans les zones frontalières de Raqqa et d’Alep mèneraient des opérations de marché noir à grande échelle après que l’Etat islamique a perdu son emprise territoriale en 2019.

Les moutons volés aux habitants sont vendus sur des marchés de bétail vivant par des combattants se faisant passer pour des bergers, soit dans les régions du nord contrôlées par les Forces démocratiques syriennes (SDF) dirigées par les Kurdes, qui sont soutenues par les États-Unis, plus au sud dans la Syrie contrôlée par le régime ou à travers la frontière en Irak.

Des centaines d’animaux auraient été volés chaque semaine au début de 2021, des agriculteurs ayant été assassinés lors de raids ou tués par des mines posées sur les routes et dans les zones de pâturage. Une partie du bétail est utilisée pour soutenir les combattants.

Gregory Waters, analyste de recherche au Counter Extremism Project, a déclaré à Metro.co.uk: « Cela ne ressemble en rien au commerce du pétrole qu’Isis avait lorsqu’il contrôlait le territoire, mais ils n’ont pas les dépenses qu’ils avaient auparavant.

« Tout ce dont ils ont besoin maintenant, ce sont des fournitures pour leurs cellules et pour payer les passeurs.

« C’est une opération facile et lucrative. Cela sert également un deuxième objectif en ce sens qu’en tuant des bergers et en volant des moutons, il y a plus de personnes déplacées à l’intérieur du pays, ce qui signifie plus de routes de contrebande et de passages informels.

« Cela permet aux combattants d’Isis d’infiltrer plus facilement les zones car ils peuvent se cacher parmi des étrangers se déplaçant d’un endroit à l’autre. »

Les cellules d’Isis utilisent des modèles d’autofinancement alors que le groupe terroriste se déplace vers des structures localisées après la chute de son califat déclaré (Photo : AP/image de fichier)

Des bergers ont été retrouvés exécutés avec des balles dans la tête à « plusieurs » occasions cette année, selon un rapport de M. Waters pour le groupe de réflexion basé à New York.

Le bétail est ensuite passé en contrebande vers les marchés, y compris ceux de l’autre côté de la frontière irakienne où un meilleur prix peut être obtenu, et vers le sud dans les principaux bastions du régime en Syrie.

Jusqu’à 23 000 moutons ont été transportés sur le territoire détenu par les FDS, qui comprend Raqqa, au cours des premiers mois de 2021, selon un chercheur de la ville qui s’est entretenu avec M. Waters.

Un camp de réfugiés tentaculaire est un signe du conflit dans le nord de la Syrie qui est exploité par l’Etat islamique (Photo : Omar Haj Kadour/./.)

Le prix par animal étant de 7 500 livres syriennes, cela signifie qu’Isis pourrait lever des millions en monnaie locale uniquement grâce à cette opération illicite.

Bien que le taux de change signifie que cela ne fonctionne qu’à des milliers de livres sterling, il fournit un modèle d’autofinancement au fur et à mesure que le groupe se régénère.

M. Waters, qui est également chercheur non résident au Middle East Institute à Washington, se concentre sur la Syrie, mais a déclaré à Metro.co.uk que la structure localisée est une caractéristique de la réémergence plus large des extrémistes.

Il a déclaré: » Les cellules s’autofinancent et elles sont engagées dans un commerce normal avec les habitants, l’argent étant utilisé pour payer les salaires des combattants et des contrebandiers et acheter des marchandises et, dans une certaine mesure, des armes, bien qu’elles aient déjà beaucoup de stock .

«Ils se sont éloignés d’un pseudo-État où ils recevaient chaque mois des millions de dollars américains du commerce du pétrole. Je suis sûr qu’il y a encore des dons extérieurs, mais la majorité des financements sont désormais régionaux ou locaux.’

Des enfants marchent à travers les débris des bombardements dans la ville syrienne d’Ariha, dans la province d’Idlib, dans le nord-ouest des rebelles (Photo : Mohammed Al-Rifai/.)

Dans son rapport intitulé Smuggling Away the Future in Syria’s Northeast, M. Waters identifie l’instabilité dans la région comme un facteur clé de la réémergence d’Isis, l’économie brisée alimentant le commerce sur le marché noir.

Mazen Gharibah, directeur exécutif du Syrian British Council, a dressé un tableau similaire d’un vide humanitaire et sécuritaire offrant un terrain fertile pour les cellules actives dans la campagne du nord-est de Der ez-Zour.

M. Gharibah a déclaré: « Les cellules dépendent de la contrebande de bétail et d’autres produits agricoles pour financer leurs opérations.

«Plusieurs facteurs jouent un rôle dans cette réémergence à petite échelle dans la campagne du Der ez-Zour. Ils incluent la détérioration aiguë de la situation humanitaire, le vide sécuritaire dû à l’absence de contre-pouvoirs locaux dans les campagnes et la tension qui s’accumule entre certaines tribus arabes et les FDS.’

Metro.co.uk a déjà rendu compte des avertissements d’analystes terroristes sur la façon dont Isis-Khorasan, comme le réseau terroriste est connu en Asie, regagne du terrain en Afghanistan après le retour des talibans en août.

Le groupe est resté une menace pour le monde malgré la rupture de son emprise territoriale sur l’Irak et la Syrie il y a trois ans après de violentes batailles impliquant une coalition internationale soutenue par l’Occident.

