Isla Fisher: Que regarder en streaming si vous aimez la star de Wedding Crashers

Pour ceux qui ont réussi à faire cette distinction, la rousse de 45 ans (dont le prénom se prononce «eye-lah», si vous avez également besoin d’aide) est également connue pour le feuilleton australien. À la maison et à l’extérieur, que de nombreuses célébrités de Down Under peuvent revendiquer comme l’un de leurs premiers concerts. Isla Fisher deviendrait plus populaire aux États-Unis pour des rôles principaux dans des comédies ultérieures telles que Tige chaud et Confessions d’un accro du shopping ou des drames comme Maintenant tu me vois et l’adaptation de Baz Luhrmann de Gatsby le magnifique, dans lequel elle joue Myrtle Wilson, en 2013. De plus, certaines personnes sont encore surpris d’apprendre que Sacha Baron Cohen, l’homme derrière Borat, est l’amour de sa vie et le père de ses trois enfants.

Bien sûr, vous connaissiez probablement déjà son mariage avec la comédienne controversée si vous êtes vraiment fan de la bombe pleine d’esprit et aux multiples talents. Sans oublier que vous avez probablement déjà vu les 11 films suivants et une émission de télévision de sa filmographie qui sont actuellement disponibles en streaming. Sinon, je vous suggère de reconsidérer votre fandom et de vous préparer pour l’ultime frénésie d’Isla Fisher, en commençant par le rôle qui, sans doute, la voit le plus drôle.