Islam Makhachev ne marche plus dans l’ombre de Khabib Nurmagomedov, il fait ses propres titres.

Le Russe a maintenant remporté neuf victoires consécutives à l’UFC, dont la dernière l’a vu vaincre Dan Hooker, sixième poids léger, à l’UFC 267 via une soumission au premier tour.

Khabib [centre, left] est heureux alors braquez les projecteurs sur Islam Makhachev [centre]

Makhachev était déjà classé cinquième, il a donc mis son nom dans le remaniement pour une chance au titre dans les mois à venir.

Charles Oliviera défend déjà contre Dustin Poirier à l’UFC 269 et les deuxième et quatrième Justin Gaethje et Michael Chandler, respectivement, s’affronteront à l’UFC 268 la semaine prochaine.

Après son affichage dominant sur Hooker, le journaliste du MMA Ariel Helwani n’a pu s’empêcher de saluer Makhachev.

Il a déclaré : « Nous observons la seconde venue de Khabib. Quelle victoire pour l’Islam. Kimura dans le premier. Domination de niveau supérieur.

Personne ne peut résister à un kimura quand il est enfermé profondément et qu’Islam Makhachev a bien attrapé Dan Hooker

« Un immense respect pour Hooker. Peu de gens feraient ce qu’il a fait.

Makhachev, 30 ans, a maintenant une fiche de 21-1 en MMA et ses trois dernières sorties à l’UFC se sont soldées par des victoires par soumission.

Il est toujours entraîné et acculé par un ami proche, Khabib, ainsi que par l’American Kickboxing Academy dirigée par Javier Mendez.

Khabib a retiré un champion des poids légers invaincu avec un record de 29-0, mais The Eagle dit que nous ne devrions pas être surpris si Makhachev surpasse son héritage.

Khabib dans le coin d’Islam Makhachev à l’UC 267

« Regarde ça. Contrairement à de nombreux combattants, Islam s’entraîne toujours où qu’il soit », a déclaré Khabib en août. « Il est toujours concentré et il sait ce qu’il veut. Certains combattants veulent l’un et l’autre, mais vous ne pouvez pas vous asseoir sur deux chaises. Je suis assis sur cette chaise. S’il y en avait un deuxième, il serait vide. Contrairement à d’autres, l’Islam sait exactement ce qu’il veut.

« Il s’entraîne constamment, et pas seulement pendant un an. On peut remonter à 2000, à l’époque où il était un amateur, un enfant. Lui et Shamil allaient aux compétitions, gagnaient et revenaient. Il était en quatrième ou cinquième année. Nous sommes en 2021, et tout ce travail n’a pas été fait depuis quelques années. C’est des décennies de travail.

« L’islam est très proche de devenir un champion. Vous pouvez faire une comparaison. Quand je grandissais, j’admirais Shamil Zavurov. Il était beaucoup plus âgé que moi, mais nous avions le même poids. J’ai atteint son niveau. Le temps passe.

Islam Makhacehv et Khabib Nurmagomedov sont des amis de longue date

« Et peu importe qui vous êtes et quand c’est parti, c’est parti. Je me suis entraîné aux côtés de Shamil et j’ai essayé de le rattraper. Maintenant, Islam me rattrape, et Usman le rattrape.

« C’est ainsi que j’ai vu grandir quatre générations de combattants ; ceux avant moi et ceux après moi. Alors, ne soyez pas surpris si l’Islam me surpasse, ou si je surpasse Shamil, et que Shamil surpasse quelqu’un d’autre. C’est un mouvement non-stop. Puis, un temps viendra où quelqu’un rattrapera l’Islam. Ensuite, d’autres rattraperont ces gars-là, et cela ne s’arrêtera jamais. »