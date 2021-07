Islam Makhachev : le disciple de Khabib prend l’alternative

Khabib Nurmagomedov Il est combattant à la retraite depuis quelques mois, mais n’a pas abandonné son sport. Il ne fait pas de compétition, mais reste en forme pour aider les autres concurrents. Pour lui, Il était courant de le voir ces derniers mois lors de certains événements faire le travail d’entraîneur ou d’assistant. Ce samedi, à l’UFC Las Vegas 31, il avait un double emploi. Il allait être avec son cousin Abubakar et avec Islam Makhachev, mais le membre de sa famille est tombé de la carte en raison d’une blessure. Il n’accompagnera que le second, mais aussi pour un coup du sort il sera différent de celui prévu.

Makhachev, 29 ans, allait jouer l’un des matchs importants de l’émission, mais après la chute de Max Holloway (il allait affronter Dos Anjos) en raison d’une blessure, son procès contre le Brésilien Thiago Moisés est devenu la star.. Une belle opportunité d’avoir plus de lumières sur le dessus et de pouvoir briller. C’est certainement votre alternative. Tout le monde aura les yeux rivés sur lui car c’est un disciple de Khabib et étant numéro 9 au classement des poids légers, une belle performance pourrait le soulever beaucoup. Moïse est 14e sur cette liste. Deux hommes bien placés qui veulent grandir.

Sur papier, eLe favori est Makhachev. Il arrive avec une séquence de sept victoires consécutives, toutes à l’UFC, et a été champion du monde de sambo et avec l’influence de Nurmagomedov, son style de combat est plus qu’évident, bien que le manager des deux prévienne: “Khabib vous contrôlera et écrasera Islam. Islam Il chasse toujours (soumissions). ” Devant ce chasseur se trouvera Moïse, qui a trouvé un changement formidable. Il savait que son combat allait avoir des projecteurs, mais maintenant ce sera dans un stellaire. D’un point de vue motivation, c’est très important. Ce sera le combat le plus difficile de sa carrière, mais il vient plus roulé. Il s’est battu trois fois en un an, alors qu’en raison de restrictions dues à la pandémie et à différents incidents, le Russe s’est battu en septembre 2019 et ne l’a plus fait avant mars de cette année.. Le Brésilien vient à elle après avoir remporté ses trois derniers combats. C’est un combattant complet qui se défend très bien sur le terrain, comme un bon Brésilien. Il faudra voir comment il gère les attaques de Makhachev, qui a toute la pression. Pour le Russe, c’est une opportunité, mais aussi un défi. Votre chance pour le monde entier de connaître votre nom.