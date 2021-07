Islam Makhachev – Thiago Moisés : Connaître les cotes du match

in

16/07/2021 à 21:04 CEST

Ronald Gonçalves

Considérant qu’en raison de la blessure du premier, la confrontation entre Max creux Oui Yair Rodriguez ça ne peut pas se faire, Islam Makhachev Oui Thiago Moïse Ils seront les nouveaux protagonistes du combat stellaire du week-end, nous offrant une dispute entre deux grands poids légers qui sont convoqués dans les octogones pour rencontrer la gloire.

Ainsi, le premier mentionné, largement connu comme le disciple préféré de Khabib Nurmagomedov, est le grand favori pour gagner le concours, étant que les bookmakers citent leur victoire à 1,08 (5.5 en cas de soumission). Au lieu de cela, tuna taxation par le Brésilien est évaluée à 6 euros, et un hypothétique KO technique par celui-ci se paie à 17 euros.

De la même manière, il est impératif de souligner que Makhachev a une histoire de combat qui frise la perfection, accumulant 19 victoires et une seule défaite cela s’est produit au début de sa carrière. D’autre part, Moïse ajoute un voyage plus modeste, compter 15 victoires et 4 défaites depuis qu’il a commencé à combattre professionnellement en 2012, les chiffres soutiennent donc le russe face à la dispute qui aura lieu ce dimanche 18 juillet.