Island Vibes 10z viral

Il n’a pas fallu très longtemps pour reconstituer l’ancien gang.

Cela ne veut pas dire que tout était pareil après l’épisode 1 de la saison 4 de Magnum PI.

Je dois dire que cela n’a pas pris longtemps pour les téléspectateurs. Higgins est parti avec Ethan lors d’un voyage de Médecins sans frontières dans l’épisode 16 de la saison 3 de Magnum PI. Et maintenant, elle rentre chez elle.

Dans le monde de Magnum, cela fait cinq mois, à peu près la bonne durée pour une pause estivale. Et les choses avaient changé pour la plupart des personnages.

Pas pour les pauvres TC, bien sûr. Son rôle reste de secouer la tête avec résignation devant les ébats de Magnum et d’assurer une surveillance aérienne. Le seul développement pour TC était que Shammy s’entraînait pour devenir pilote.

Thomas avait beaucoup évolué après que son partenaire PI / béguin non reconnu ait quitté la ville avec son amant Ethan. Il sortait secrètement avec la charmante nouvelle partenaire de Katsumoto, la détective Lia Kaleo.

Le couple semble bien assorti et, comme l’a souligné Magnum, le secret rend la relation plus chaude.

Le secret a du sens pour Lia alors qu’elle essaie de se frayer un chemin dans un club de garçons. De plus, Magnum n’est probablement pas universellement populaire chez HPD.

Magnum aurait également dû vouloir garder leur accouplement secret. La relation épineuse de Gordon et lui s’est dégelée, et Thomas sortir avec le partenaire de Gordon ne ferait que retarder cela.

Là encore, Katsumoto est assez pointu. Il comprendra bientôt le langage corporel entre eux. Comment il réagira est une question pour un autre épisode.

Malheureusement, leur relation risque d’être de courte durée. Les scénaristes, en particulier Robin Masters, s’efforcent de rapprocher Thomas et Juliette en tant que couple. Comme si cela n’avait pas déjà été le cas depuis les trois premières saisons.

Les scènes d’ouverture et de clôture présentant des reconstitutions de chapitres du dernier roman de Robin, White Knight, ont effectivement examiné la tension sexuelle sous-jacente entre Magnum et Higgins.

Bien sûr, c’est l’un des plus anciens tropes de la télévision : le couple qui semble s’irriter l’un l’autre mais qui couve l’un pour l’autre à l’intérieur. Tout le monde a son appariement préféré.

Les analyses critiques publiques de Thomas et Juliette sur le dernier livre de Robin renforcent leurs positions précédemment déclarées l’une envers l’autre. Mais ce qu’ils lisent, en particulier le torride chapitre 9, pourrait les amener à réfléchir davantage, “et si”.

Après tout, ils sont les seuls dans leur cercle social à ne pas déjà les considérer comme un couple, aussi réticent soit-il.

Maintenant qu’ils sont de retour sur la même île, ce n’est plus qu’une question de temps avant qu’ils ne se retrouvent. Mais rappelez-vous la malédiction Moonlighting. Le fait que les personnages principaux deviennent un couple n’améliore pas toujours le produit final.

La meilleure partie de ce développement est que Higgins est à nouveau un agent secret, même à contrecœur.

Juliet a été gaspillée en tant que gestionnaire de domaine acerbe et partenaire plus intelligent de Magnum. Enfin, après quelques allusions à son passé Mi-6, nous avons pu la voir en action solo à part entière.

Pourquoi elle et Ethan pensaient qu’une mission de Médecins Sans Frontières au Kenya serait des vacances tropicales romantiques me dépasse. Il était occupé; elle s’ennuyait.

Ensuite, les vaccins destinés aux enfants indigènes chéris avec lesquels Higgins jouait au football ont été volés par des bandits kenyans.

Entrez donc Juliet Higgins, femme de mystère internationale.

Après avoir renversé la situation et demandé une faveur à Magnum, Higgins est entrée dans un bar à bandits, en a sorti trois et a récupéré le vaccin. Facile, non ?

Seule Juliet était entrée dans un bourbier politique dont elle n’était pas au courant, énervant les actifs du Mi-6 dans ce gang et se mettant, ainsi que les volontaires médicaux, dans sa ligne de mire.

Elle était donc obligée d’accepter de travailler pour Mi-6 en échange de la protection de l’équipe médicale contre les bandits. Et elle a dû laisser Ethan derrière elle.

C’était inévitable. Bien qu’Ethan ait quelques qualités admirables, ce n’est pas une figurine d’action. Comme Higgins. Comme Magnum. Il ne rentre pas dans leur petit Scooby Gang qui résout des mystères.

Il est donc temps pour Juliet et Ethan d’être séparés par leurs carrières exigeantes. Alors fais attention, Lia !

La question suivante est de savoir combien de temps avant que Magnum et Higgins ne découvrent leurs secrets. Ils se connaissent bien, donc je parie que ça ne prendra pas si longtemps.

Thomas s’est rappelé comment opérer seul en tant qu’IP Eh bien, autant qu’il ne l’a jamais fait. Pourtant, il a quand même réussi à attacher Juliet à son affaire actuelle, la réveillant au Kenya pour qu’elle déterre les finances de la mère célibataire disparue, Jenny.

La plupart du temps, c’était Magnum étant Magnum, cajolant TC, Rick, Gordon et maintenant Lia pour l’aider à trouver Jenny.

L’affaire elle-même était assez impliquée pour une affaire Magnum, car Jenny est passée de personne disparue à toxicomane en rechute à la cible de tueurs à gages. Il était intriguant de voir son enquête évoluer alors que Thomas cherchait son substitut maternel.

Bien sûr, c’était Magnum seul, contre toute attente, à la fin.

Le pauvre Rick n’arrivait toujours pas à faire une pause. Suzy, son coup de coeur mais aussi son employée, a démissionné, les rendant éthiquement capables de sortir avec eux.

Mais elle a été acceptée dans une résidence d’art, alors elle est partie à San Diego, juste au début de leur relation.

Pour revoir la relation de Magnum et Higgins, regardez Magnum PI en ligne.

Aimez-vous Magnum et Lia ensemble ?

Thomas et Juliette vont-ils céder à leurs sentiments ?

Qu’est-ce que Mi-6 veut que Higgins fasse ?

Commentaires ci-dessous.

