Islande vs Allemagne : Compositions, actualités de l’équipe, repos possible pour les joueurs du Bayern, et plus encore !

Avec un seul match à jouer dans la trêve internationale, les fans du Bayern Munich regarderont avec impatience l’Allemagne affronter l’Islande avec un large contingent de joueurs qui seront nécessaires contre le RB Leipzig et Barcelone dans les semaines à venir. Hansi Flick a beaucoup d’options s’il veut laisser reposer les joueurs, mais la question est : le fera-t-il ?

Nouvelles de l’équipe

Marco Reus a rempli son quota d’un match en Allemagne par an et est de retour sur la liste des blessés. Il repartira pour Dortmund samedi, alors ne vous inquiétez pas trop pour lui. Kai Havertz et Robin Gosens sont de retour et disponibles pour la sélection, tandis que Ridle Baku n’a pas voyagé avec l’équipe en raison des limites de l’équipe.

Alors, à quoi ressemblera la programmation ? Comme mes capacités de lecture mentale en sont encore à leurs balbutiements, je ne peux pas savoir ce que pense Hansi. Cependant, il est susceptible d’opter pour une formation similaire à celle qui a massacré l’Arménie, pour essayer de maintenir l’élan du mieux qu’il peut.

Cela signifie mettre Timo Werner et Kai Havertz en tête, avec éventuellement Leroy Sane et Serge Gnabry sur les ailes. Joshua Kimmich et Leon Goretzka seraient le couple le plus probable pour le milieu de terrain, bien que Florian Neuhaus et Ilkay Gundogan aient également une chance extérieure de commencer si Hansi ressent le besoin de tourner. La défense, elle aussi, devrait rester inchangée en dehors du retour de Robin Gosens à l’arrière gauche. Jonas Hofmann se révèle être un arrière droit capable, et il devrait faire une autre sortie pour nous montrer ce qu’il peut faire.

Enfin, vous pouvez vous attendre à Manuel Neuer dans le but, portant comme d’habitude le brassard de capitaine. Voici à quoi devrait ressembler cette gamme :

Autres options:

Soit Florian Neuhaus ou Ilkay Gundogan au milieu de terrain pour Kimmich/Goretzka. Thilo Kehrer remplace Antonio Rudiger ou Niklas Sule chez CB. Jamal Musiala remplace l’un des ailiers.

ICYMI: Bavarian Podcast Works: Preview Show – Allemagne vs Islande

L’Allemagne affrontera l’Islande lors du dernier match de cette trêve internationale.

Et avec Thomas Müller, Kingsley Coman et Alphonso Davies qui se sont déjà blessés pendant cette interruption du club, les fans du Bayern Munich espèrent probablement un match propre et sans blessure plus que toute autre chose.

Après avoir remporté des victoires sur le Liechtenstein et l’Arménie, l’Allemagne cherchera à engranger une série de victoires lors de cette pause. Dans cet épisode, nous parlons de ce qui suit :

À quoi ressemblait l’Allemagne jusqu’ici sous l’ancien patron du Bayern Munich Hansi Flick. Pourquoi Jonas Hofmann pourrait potentiellement résoudre le problème de l’Allemagne à l’arrière droit. Qui pourrait commencer pour l’Allemagne contre l’Islande. Un pronostic sur le match.