Islande vs Allemagne : couverture complète des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA

in

Sans un seul match à jouer dans cette trêve internationale, le premier chapitre du mandat allemand de Hansi Flick touche à sa fin. Les Allemands ont remporté les deux matchs jusqu’à présent, chacun avec des scores confortables. La dynamique va-t-elle se poursuivre contre l’Islande ?

En tant que fans du Bayern Munich, nous espérons voir certains joueurs reposés par Flick. Pendant ce temps, pour l’Islande, ce match arrive à un mauvais moment, lorsque la communauté du football du pays a été secouée par une série de scandales d’abus sexuels. Ce n’est pas la même équipe qui était les chouchous de l’Europe à l’Euro 2016 – les Allemands devraient pouvoir s’en contenter, sauf surprise.

Rejoignez-nous ici sur Bavarian Football Works pour l’histoire complète. Nous avons des nouvelles, des mises à jour, des podcasts, des analyses et bien plus encore — pour ce jeu et bien d’autres ! Nous ne ratons jamais un match, alors assurez-vous de tout vérifier.