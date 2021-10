Ismael agacé par la défaite mais le patron de West Brom déclare qu’il ne peut pas réagir de manière excessive

Le manager de West Brom, Valerien Ismael, a déclaré qu’il était « déçu » de la défaite 2-1 de son équipe à Swansea.

Les Sacs a pris la tête dès la première minute grâce à Karlan Grant, encore une fois. Cependant, les buts de Joel Piroe et Jamie Patterson en deuxième mi-temps les ont condamnés à leur deuxième défaite en championnat en trois matchs. Après un début fulgurant, West Brom a permis à Swansea de grandir dans le jeu et ils ont finalement été punis.

Malgré une possession minimale en première mi-temps, l’équipe adverse a frustré les Swans avec leur pression élevée.

S’adressant à Sky Sports, Ismael a déclaré: « Nous sommes certainement déçus du résultat, en particulier parce que nous avons commis une erreur pour le deuxième but.

« Je pense que nous avons bien commencé la première mi-temps, exactement comme nous le voulions.

« Nous avons contrôlé beaucoup de situations et nous avons forcé de longs ballons. »

C’était une autre histoire dans le deuxième 45. West Brom a permis à des joueurs influents comme Patterson d’avoir le temps et l’espace pour causer des problèmes à leur backline.

« Je pense qu’en seconde période nous avons perdu le contrôle et après nous avons retrouvé l’équilibre », a ajouté Ismael. «Comme toujours, lorsque le match est à 50-50 et à la limite, nous devons rester à l’écart et ne pas commettre d’erreur parce que nous savons que nous pouvons marquer.

« Le premier but que nous avons encaissé a donné à Swansea un second souffle pour revenir dans le match. À ce stade, nous avons eu une grande chance de marquer à nouveau avec Matt Phillips afin que cela puisse changer la donne. »

La défaite des Baggies signifie qu’ils occupent la troisième place dans le Championnat – à six points du leader Bournemouth.

Ismael espère qu’il n’y aura pas de réaction excessive

Valérien Ismael pense qu’il ne devrait pas y avoir de réaction excessive après la défaite de West Brom contre Swansea.

Malgré la défaite, les hommes d’Ismael semblaient menaçants surtout en première mi-temps et avaient également des chances de prendre l’avantage en seconde.

Il a déclaré: « Nous ne pouvons pas réagir de manière excessive après une défaite car nous jouons déjà samedi, nous nous attendons donc maintenant à une réaction samedi.

« Nous devons nous assurer d’avoir le bon état d’esprit pour samedi. Nous ne pouvons rien changer maintenant pour le match, mais ce que nous pouvons changer, c’est le résultat de samedi.

« Maintenant, c’est mon travail de m’assurer qu’il y a un bon état d’esprit pour le match de samedi. »

Un revirement rapide pour les Baggies alors que jouent Bristol City à The Hawthorns. Ils chercheront à retrouver le chemin de la victoire samedi, mais affronteront une équipe des Robins qui a remporté quatre de ses cinq derniers matchs à l’extérieur.

