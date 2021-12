Ismail Madrimov contre Michel Soro, combat important cet après-midi pour Kerman Lejarraga

Dario Pérez

Matchroom revient en Ouzbékistan. Des mois après un gala d’inauguration quelque peu excentrique dans l’ancienne terre soviétique, la société d’Eddie Hearn s’y rendra à nouveau, Tachkent étant le lieu de l’événement qui se déroulera en espagnol en milieu d’après-midi ce vendredi.

La star locale Israil Madrimov (7-0, 5 KO) et les Français Michel Soro (35-2-1, 24 KO), qui occupent les deux premières places sur les listes des super-welters WBA, disputera un combat plus qu’intéressant pour établir le challenger officiel de Jermell Charlo… ou Brian Castaño, puisqu’il semble que les deux reviendront pour tenter l’unification en février ou mars prochain.

C’est un combat égal sur le papier, bien que le fait que Soro ne soit pas sur le ring depuis plus de deux ans pourrait faire pencher la balance en faveur de Madrimov, qui pourrait fournir son passé moins professionnel (avec une excellente carrière amateur cependant) avec ce tournage qui manque à la Gaule.

De plus, c’est une date très importante pour la boxe espagnole, puisque Kerman Lejarraga Il est numéro trois dans le classement mondial WBA susmentionné et pourrait être promu à deux s’il y a un résultat clair dans le combat, étant sur le point de disputer le titre mondial (quelque chose qui arriverait si Charlo ou Castaño, le vainqueur de leur match, décidé de passer de l’étape à effets immédiats à l’unification).

La soirée sera accompagnée d’autres belles promesses, et réalités, du pays et de la région, comme le splendide semi-fonds des mi-lourds entre Bektemir Melikuziev (7-1, 6 KO) contre le vétéran Sergueï Ekimov (18-3, 9 KO). On verra si le premier d’entre eux est meilleur dans cette nouvelle catégorie et s’est remis du KO retentissant subi contre Gabe Rosado.

D’autres noms comme le super léger Shakhram Giyasov (11-0, 9 KO) animera la première partie du show.

Nous pouvons suivre intégralement l’événement en Espagne via DAZN à partir de 16h00.