Isobar India nomme Pragati Rana au poste de vice-président senior, stratégie

L’agence numérique Isobar a nommé Pragati Rana au poste de vice-président directeur de la stratégie. Conformément au nouveau mandat, Rana dirigera la stratégie d’Isobar India et constituera une équipe de planification intégrée sous sa direction.

Auparavant, elle était directrice générale, stratégie et opérations chez dentsumcgarrybowen (dentsuMB) Inde. Forte de plus de 10 ans d’expérience, Rana a travaillé dans des domaines tels que l’alimentation, les soins capillaires, le divertissement, la technologie, les start-ups, l’automobile et la finance. De plus, elle a travaillé sur des marques telles que P&G, Complan, Heinz Ketchup, Tata Salt, Vespa, Honor mobiles, MTV, Big FM, Sony Pictures et Early Salary.

« Isobar India est en passe de devenir une agence numérique entièrement intégrée axée sur l’innovation. Nous voulons des personnes qui comprennent non seulement le monde du numérique, mais aussi le monde des marques et le monde du futur, qui sont les innovations, Pragati s’intègre parfaitement », a déclaré Gopa Kumar, directeur de l’exploitation chez Isobar.

Pour Rahul Vengalil, directeur commercial d’Isobar, l’avenir de la publicité réunit la pensée de la marque et la pensée numérique pour créer une économie de l’expérience. “Pragati, avec son expérience et sa vision de la création d’une nouvelle équipe de planification de l’âge, nous aiderait à être les pionniers dans ce voyage de création d’une économie de l’expérience”, a-t-il ajouté.

« Une agence est prête pour l’avenir lorsque les gens du numérique peuvent penser aux marques, et lorsque les gens des marques peuvent penser au numérique et quand les deux peuvent penser au futur – la culture et les innovations. Ma tâche est d’aider à créer une nouvelle espèce de planificateurs mutants qui peuvent penser à la culture, à la marque ainsi qu’au numérique, au social et aux innovations. Isobar India a une culture très «activement progressiste» construite par l’équipe de direction où les gens ne sont pas seulement ouverts à l’apprentissage, mais l’attendent avec impatience », a déclaré Rana dans son nouveau rôle.

