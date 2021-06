Isobar India rejoint Aalap Desai en tant que directeur créatif national

Avant cela, Desai était avec dentsumcgarrybowen (dentsuMB) Inde

L’agence numérique Isobar, de la maison de dentsu India, a enrôlé Aalap Desai en tant que directeur créatif national (NCD). Dans son nouveau rôle, Desai dirigera l’équipe créative de l’agence et rapportera à Gopa Kumar, COO, Isobar India.

Chez Isobar, notre devise est « Inventer, créer, changer », a déclaré Shamsuddin Jasani, directeur général d’Isobar Asie du Sud. « Nous nous efforçons de fournir des solutions innovantes et créatives basées sur l’expérience pour nos marques en Inde. Aalap considère la technologie non pas comme quelque chose de sec et sans vie, mais comme quelque chose qui peut changer des vies et la faire travailler plus fort pour les marques. Cela correspond parfaitement à notre philosophie et c’est l’approche appropriée dont nous avons besoin pour assurer la pérennité d’Isobar en tant que leader des innovations en Inde », a-t-il ajouté.

«Nous vivons à une époque de désordre couplé à une capacité d’attention réduite. Pour les marques, se démarquer et se démarquer est d’une importance primordiale. La créativité est la seule chose qui peut rendre cela possible. Ce n’est plus garnir. C’est la viande. C’est la substance, et c’est la seule façon pour les marques de sauter le pas. La marque de créativité d’Aalap est exactement ce dont Isobar India a besoin. Agréable et significatif. Je ne pouvais penser à personne d’autre qu’Aalap pour nous accompagner dans notre prochaine phase de croissance », a déclaré Kumar.

Avant cela, Desai travaillait chez dentsumcgarrybowen (dentsuMB) Inde où il occupait le poste de NCD. En plus de cela, il a également co-dirigé l’équipe créative de Dentsu Webchutney, Mumbai et était à l’origine de certaines des œuvres les plus remarquables de l’agence comme Nom de code : Uri, The 8-bit Journo for Vice et The World’s Most Reported trailer for Thappad. En dehors de cela, Desai faisait également partie des équipes créatives de Disney + Hotstar, Leo Burnett, JWT, DDB Mudra, Ogilvy et Publicis Ambience. Il a également aidé à créer des marques comme McDonald’s, Complan, Huggies, Nerolac, Videocon d2h et des marques centrées sur les jeunes comme Early Salary et MTV India.

Pour Desai, le numérique est une mine créative encore largement sous-explorée. « Résoudre les défis de la marque avec une vision appropriée complétée par une intuition numérique est une combinaison explosive dont très peu de gens sont conscients et quelque chose qu’encore moins choisissent d’utiliser. Cette combinaison a toujours fait partie de l’ADN d’Isobar, et je vais travailler pour l’hyper-charger », a-t-il ajouté.

