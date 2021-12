Isoler la Grande-Bretagne a coûté aux contribuables 4,3 MILLIONS de dollars à la police – le prix de l’isolation de 3 500 maisons | Royaume-Uni | Des nouvelles

Selon une enquête, le maintien de l’ordre lors des manifestations menées par les militants écologistes du groupe avait coûté aux contribuables au moins 4,3 millions de livres sterling. Le projet de loi volumineux a été divulgué par les forces de police en réponse aux demandes d’accès à l’information de l’agence de presse PA.

Une série de manifestations d’Insulate Britain impliquant des entraves à la circulation a commencé le 13 septembre, et le groupe a organisé un certain nombre de manifestations entre septembre et novembre, provoquant souvent de longs embouteillages.

Les manifestants ont bloqué la M25 à de nombreuses reprises et ont également ciblé d’autres grandes autoroutes du Royaume-Uni.

Ils ont également ciblé des routes à Manchester, Londres, Birmingham et le port de Douvres.

Les écologistes du groupe ont également souvent collé leurs mains à la route ou les uns aux autres pour rendre plus difficile l’arrêt de leur manifestation.

Selon l’enquête de PA, la police métropolitaine a déclaré avoir dépensé 4 millions de livres sterling pour faire face aux cascades du groupe climatique entre le 13 septembre et le 20 novembre.

6 651 officiers et membres du personnel de la police du Met ont été impliqués dans l’arrêt des efforts, qui ont coûté 3,1 millions de livres sterling.

Alors que 600 000 £ supplémentaires ont été dépensés pour le déploiement de véhicules, l’enquête a également révélé que le coût des heures supplémentaires était de 300 000 £.

L’enquête a également révélé que quatre autres forces de police à travers le pays ont fourni des chiffres totalisant plus de 300 000 £.

Ces données ne comprenaient que les factures d’heures supplémentaires, ce qui signifie que le coût réel des manifestations policières dans leurs régions était considérablement plus élevé.

« Non seulement leurs tactiques de guérilla ont fait des ravages sur nos routes et infligé de la misère à des milliers d’automobilistes, mais elles ont détourné nos services d’urgence de travaux vitaux, ce qui a coûté des millions au contribuable britannique. »

Tandis que Ken Marsh, président de la Metropolitan Police Federation, qui représente les officiers de base, a qualifié le coût du maintien de l’ordre des manifestations de « ahurissant ».

Il a déclaré: « Malheureusement, nous devons surveiller ce qui nous est présenté.

« C’est dégoûtant que nous devions dépenser ce genre d’argent pour ces manifestations. »

Au cours des manifestations du groupe, les policiers ont procédé à des centaines d’arrestations, mais bon nombre de ces suspects ont souvent continué à manifester quelques heures seulement après leur libération.

National Highways a demandé à la High Court des injonctions visant à interdire les manifestations sur les autoroutes et les principales routes A en Angleterre.

Il a coûté un peu moins de 220 000 £ pour obtenir les trois premières injonctions, et jusqu’à présent, neuf manifestants d’Insulate Britain ont été emprisonnés pour avoir enfreint les injonctions, avec des peines de prison allant de deux à six mois.

Les manifestants ont organisé des manifestations pour demander au gouvernement d’isoler tous les logements sociaux au Royaume-Uni d’ici 2025 et de rénover toutes les maisons avec une isolation d’ici 2030.

Ils espèrent que cela réduira les émissions de carbone.

La porte-parole d’Isulate Britain, Tracey Mallaghan, a déclaré que le groupe « préférerait que de l’argent soit dépensé pour isoler les maisons et aider les gens à sortir de la précarité énergétique ».

Cependant, elle pense que leurs actions ont fait de l’isolation des maisons « quelque chose dont les gens parlent ».

Elle affirme que lorsque le groupe s’est rendu au Parlement sous le nom d’Isulate Britain, « cela n’a tout simplement pas eu la même couverture (médiatique) ».