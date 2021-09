Isoler la Grande-Bretagne bloque la route devant le ministère de l’Intérieur malgré l’injonction de protestation du M25 ⋆ .

Une injonction menaçant de deux ans de prison n’a pas empêché les manifestants de bloquer les routes (Photo: PA)

Les militants du changement climatique ont organisé une manifestation devant le ministère de l’Intérieur après qu’une injonction a été adoptée pour les empêcher de bloquer le M25.

Des militants du groupe Insulate Britain ont bloqué l’autoroute à cinq reprises en un peu plus d’une semaine.

Il a déclaré que 338 de ses membres ont été arrêtés pour leurs protestations jusqu’à présent. Mais après l’adoption de l’injonction hier soir, ils pourraient être emprisonnés jusqu’à deux ans pour avoir recommencé.

Cela survient après qu’une ambulance aérienne a été appelée pour un accident impliquant plusieurs véhicules lors des manifestations.

Une femme est également restée paralysée à la suite d’un accident vasculaire cérébral après que son fils se soit retrouvé coincé sur l’autoroute pendant six heures en essayant de l’emmener à l’hôpital.

L’ancien secrétaire aux Transports, Grant Shapps, avait tweeté : ” Envahir une autoroute est imprudent et met des vies en danger.

«J’ai demandé à National Highways de demander une injonction contre les manifestants du M25, qu’un juge a accordée hier soir. À compter d’aujourd’hui, les militants seront passibles d’un outrage au tribunal, voire d’une peine d’emprisonnement s’ils bafouent.

Les manifestants ont rapidement réalisé la portée limitée de l’injonction et se sont plutôt assis devant le ministère de l’Intérieur (Photo: PA)



Des manifestants sont venus dans le centre de Londres pour demander que toutes les maisons britanniques soient entièrement isolées (Photo: PA)



Les manifestants brûlent leurs papiers de libération délivrés par la police lors de la manifestation d’aujourd’hui (Photo: PA)



Des militants demandent à la ministre de l’Intérieur Priti Patel de reconsidérer sa position (Photo: PA)

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a promis de sévir contre les militants de la “guérilla” et a déclaré qu’ils “ne peuvent pas continuer à perturber et à mettre en danger la vie des gens”.

Mais l’injonction n’a pas empêché les écologistes de se lever devant le ministère de l’Intérieur pour demander que les maisons britanniques soient isolées pour aider à lutter contre le changement climatique.

Les manifestants ont rapidement compris que l’ordre avait une portée limitée et se sont simplement déplacés vers des routes qu’il ne couvrait pas.

Un porte-parole du groupe a déclaré: «Nous devons agir rapidement. Ce que nous ferons, je crois, au cours des trois ou quatre prochaines années déterminera l’avenir de l’humanité.

«Depuis dix jours maintenant, les militants d’Insulate Britain bloquent les autoroutes pour exhorter notre gouvernement à faire une déclaration significative en laquelle nous pouvons tous avoir confiance sur l’isolation et la rénovation des maisons de ce pays.

Insulate Britain dit que 338 de ses membres ont été arrêtés pour leurs manifestations jusqu’à présent (Photo: PA)



Les membres ont dit qu’ils n’arrêteraient pas tant qu’ils ne seraient pas mis en prison (Photo: PA)



Cela survient alors que le Royaume-Uni est confronté à une crise du gaz, avec un certain nombre de petites entreprises faisant faillite (Photo: PA)



Les manifestants disent qu’ils empêchent la “plus grande menace de destruction pour notre économie et notre mode de vie” (Photo: PA)

“Faire rien de moins serait une trahison du premier devoir de tout gouvernement britannique: protéger le peuple britannique. Nous vous exhortons à faire en sorte que cette déclaration significative soit faite rapidement afin que les gens ordinaires puissent arrêter de bloquer les routes.

“Mais, si vous croyez, comme vous le dites, que nos actes sont scandaleux et illégaux, et si vous pensez qu’il n’y a pas de droit nécessaire pour les citoyens de provoquer des perturbations pour empêcher la menace infiniment plus grande de destruction pour notre économie et notre mode de vie, alors vous avez le devoir d’agir de manière décisive.

« Le délit de nuisance publique est déjà là pour être utilisé, vous n’aviez pas besoin d’une injonction. Traquez-nous en justice, inculpez-nous et mettez-nous en prison.

Le groupe d’environ 50 personnes a promis de continuer à bloquer les routes britanniques jusqu’à ce que le gouvernement réponde à ses exigences.

Appelant le ministre de l’Intérieur à reconsidérer sa position, un porte-parole du groupe a déclaré à l’Express: “Nous voulons donner à Priti Patel une chance de s’engager avec nous.

“Nous voulons arrêter de circuler sur les autoroutes et le ferons une fois que nous saurons qu’elles répondront à nos demandes.”

Parmi les manifestants figurait l’enseignante Louise Lancaster, qui a déclaré au Guardian: “Je continuerai à m’asseoir sur la route jusqu’à ce que le gouvernement isole la Grande-Bretagne.”

