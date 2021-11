Isoler la Grande-Bretagne compare l’inaction face au changement climatique à l’accession au pouvoir des nazis | Royaume-Uni | Nouvelles

Le groupe écologique a semé le chaos chez les automobilistes avec une série de manifestations bloquant les routes à travers le pays, y compris la M25. Et aujourd’hui, les militants ont déclenché un contrecoup pour avoir comparé l’inaction face au changement climatique à laisser les nazis prendre le pouvoir dans un tweet désormais supprimé.

Le groupe a posté sur Twitter ce matin : « Ceux qui savent et se taisent maintenant seront connus comme des spectateurs, tout comme ceux parmi la population générale en Allemagne qui étaient passifs et indifférents à la montée de l’Allemagne nazie et à l’escalade de la persécution qui a culminé dans le Holocauste. #savelives. »

Cependant, le groupe environnemental a supprimé le tweet quelques heures plus tard.

Ils ont ensuite posté: « Ceux qui savent et se taisent maintenant resteront dans les mémoires aussi douloureusement et cruellement que ceux qui ont ignoré les horreurs de l’Allemagne nazie. »

Cela survient après que l’archevêque de Cantorbéry se soit excusé d’avoir suggéré que l’incapacité d’agir à la COP26 pourrait être plus grave que les dirigeants qui ont ignoré les avertissements concernant les nazis dans les années 1930.

Le tweet d’Insulate Britain a suscité les critiques de la Campagne contre l’antisémitisme et du Holocaust Memorial Day Trust.

Un porte-parole de la Campagne contre l’antisémitisme a déclaré à MailOnline : « Les comparaisons avec l’Allemagne nazie risquent de banaliser les souffrances et les meurtres des six millions d’hommes, de femmes et d’enfants qui sont morts aux mains de ce régime.

« L’archevêque Welby a fait ce qu’il fallait en présentant des excuses sans réserve.

« Il est surprenant qu’Insulate Britain doive doubler la comparaison et faire référence sans fondement à l’Holocauste, qui était un génocide délibéré et systématique, entièrement différent de l’apathie climatique perçue contre laquelle le groupe marginal proteste.

« Malheureusement, il est devenu trop courant pour certains dans notre culture contemporaine de banaliser la souffrance de ceux qui ont réellement vécu l’Holocauste en faisant des comparaisons inappropriées et insensibles.

« Le meurtre de six millions de Juifs simplement pour ce qu’ils étaient n’est pas une question d’analogies désinvoltes. »

Le tweet a également provoqué une réaction de certains utilisateurs de médias sociaux.

Un utilisateur de Twitter avec le pseudo @AlexNorthrop1 a écrit : « Oui, je suis de votre côté mais celui-ci est un peu trop loin.

« La seule chose qui se compare à l’Holocauste est l’Holocauste. »

Un autre utilisateur avec le pseudo @GAM_London a déclaré : « Comparer l’urgence climatique avec l’Holocauste est honteux et faux à tous les niveaux !

Un troisième, @AbriiD, a ajouté : « Utiliser l’analogie avec l’Holocauste ici ne fera aucun bien à la cause, ni ne bloquera à plusieurs reprises les routes encore et encore. Tout cela ne fera que perdre votre soutien. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau à faire. ! »