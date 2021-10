Isoler la Grande-Bretagne complot PLUS de perturbations « implacables » dans le but de paralyser le Royaume-Uni avec le chaos de l’approvisionnement | Politique | Nouvelles

Le groupe sur le changement climatique – qui fait campagne « pour forcer le gouvernement à isoler les maisons qui fuient en Grande-Bretagne en commençant par les logements sociaux » – a semé le chaos dans tout le pays ces dernières semaines. Des dizaines de manifestants ont bloqué les principaux axes routiers, notamment la M25 et le port de Douvres, dans le but de sensibiliser à leur cause.

Cela a exaspéré de nombreux automobilistes – dont certains ont eu recours à l’élimination des manifestants de la route.

Cela est également arrivé alors que le pays est en proie à une crise de la chaîne d’approvisionnement qui a créé des pénuries de biens de tous les jours qui menacent de plus en plus de perturber Noël.

Dans un geste surprise, le groupe a annoncé vendredi qu’il suspendait sa « campagne de résistance civile » jusqu’au 25 octobre.

Dans une lettre publique adressée au Premier ministre, il l’a exhorté à profiter du sommet de la Cop26 à Glasgow pour faire une « déclaration significative » sur l’isolation du parc immobilier du Royaume-Uni.

Le groupe l’a exhorté à « faire ce qu’il faut, afin que nous puissions être sûrs que notre gouvernement a fait tout ce qu’il pouvait pour protéger et défendre notre pays ».

Il a ajouté qu’ils « voudraient saisir cette occasion pour reconnaître profondément les perturbations causées au cours des cinq dernières semaines ».

S’adressant à Express.co.uk, une porte-parole du groupe a déclaré que si M. Johnson ne satisfaisait pas leurs demandes, leur campagne « implacable » reprendrait.

Elle a déclaré: «Ce n’est qu’une suspension. Nous attendons de voir ce que le gouvernement va faire et quelles annonces il va faire et nous avons dit que si nous n’obtenons pas quelque chose de significatif, nous reprendrons l’action.

« (Nous avons) un objectif, une tactique.

«Nous allons bloquer les routes et nous le faisons sans relâche et c’est la stratégie.

« Si nous retournons sur les routes, j’imagine que nous utiliserons les mêmes méthodes que nous avons utilisées auparavant. »

Elle a affirmé qu’elle n’avait pas vu « une seule personne » qui était contre les objectifs du groupe et a déclaré que leur action avait réussi à mettre l’isolation des logements à l’ordre du jour.

Elle a ajouté : « Nous parlons de la transition carbone – ils parlent beaucoup de la réduction de nos besoins énergétiques, mais on n’en a jamais parlé jusqu’à ce que nous soyons descendus dans la rue.

« Si nous réduisons nos exigences, la transition est tellement plus facile. »

Elle a déclaré que les trois objectifs principaux du groupe étaient de vivre dans des « maisons plus chaudes et plus saines », d’empêcher « des millions d’enfants d’avoir froid et faim » à travers le pays et de faciliter la transition du Royaume-Uni vers une énergie à faible émission de carbone.