Isoler la Grande-Bretagne en 24 heures à Downing Street pour un gréviste de la faim

Des militants du groupe éco seront à l’extérieur de Downing Street pendant 24 heures (Photo: ./PA)

Les militants d’Isulate Britain participent à un jeûne de 24 heures à l’extérieur de Downing Street.

La manifestation de mardi se veut une manifestation de solidarité avec Emma Smart, une manifestante emprisonnée qui est en grève de la faim depuis deux semaines.

Vendredi, Mme Smart a été transférée dans l’aile hospitalière du HMP Bronzefield à Ashford, dans le Surrey, avec son mari disant qu’elle « se sentait un peu faible ».

L’homme de 44 ans avait été emprisonné pendant quatre mois plus tôt en novembre pour avoir enfreint une injonction – et a immédiatement juré d’arrêter de manger jusqu’à ce que le gouvernement décide d’isoler les maisons.

Maintenant dans son 14e jour sans manger, Mme Smart serait de «bonne humeur».

Elle argumente : « Je pense que ne pas manger est la seule chose que je puisse faire depuis la prison pour attirer l’attention sur ceux qui devront faire le choix entre se chauffer et manger cet hiver. »

Aujourd’hui, d’autres militants d’Insulate Britain organisent le jeûne à l’extérieur de Downing Street dans le cadre d’un appel à l’action contre la précarité énergétique.

Les militants veulent que le gouvernement agisse sur la précarité énergétique et la crise climatique (Photo: PA)



Un manifestant exprime sa solidarité avec un militant en grève de la faim (Photo: .)

Parmi les personnes attendues figure le mari de Mme Smart, Andy Smith.

Il a déclaré précédemment: «Nous avons pris des décisions difficiles au cours des trois dernières années. Nous n’avons pas pris à la légère la décision d’être arrêté, nous n’avons pas pris la décision à la légère de ne pas avoir d’enfants…

«Il y a clairement beaucoup d’inaction de la part de notre gouvernement, ils ne prennent pas les mesures nécessaires pour lutter contre la crise climatique dans laquelle nous nous trouvons, et ils préfèrent simplement jeter les gens en prison plutôt que de faire face et de s’occuper de ces problèmes.’

Des images montrent des militants tenant des banderoles et des pancartes près de Downing Street.

Un militant organisant un jeûne de 24 heures tient une pancarte devant Downing Street mardi (Photo: .)



Emma intelligente n’a pas mangé depuis 14 jours – mais son mari Andy Smith dit qu’elle reste de «bonne humeur» (Photo: PA)

L’un d’eux disait : « Jeûner solidairement… mettre fin à la précarité énergétique, sauver des vies, isoler la Grande-Bretagne maintenant !

Mme Smart est l’une des neuf militantes emprisonnées pour avoir enfreint une injonction visant à empêcher Insulate Britain de perturber la circulation.

Ils ont comparu devant la Haute Cour le 17 novembre après avoir reconnu avoir enfreint une injonction en participant à un blocus à la jonction 25 de la M25 à l’heure de pointe matinale du 8 octobre.

Ils ont été condamnés à des peines allant de trois à six mois et ont été condamnés à payer 5 000 £ de frais chacun.

Le groupe de campagne a été largement critiqué pour avoir bloqué les routes, ce qui a exaspéré les automobilistes.

Le chef de l’époque du Parti vert a fustigé les tactiques du groupe, dans une interview exclusive avec Metro.co.uk.

Neuf autres manifestants d’Insulate Britain doivent comparaître devant la Haute Cour le 14 décembre pour faire face à une accusation d’outrage au tribunal.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.



PLUS : Isoler le mari d’une manifestante britannique « terrifié » alors qu’elle entame une grève de la faim

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();