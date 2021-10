Isoler la Grande-Bretagne EN DIRECT: Chaos à travers l’Angleterre alors que les routes sont bloquées – fureur de la police lors des arrestations | Royaume-Uni | Nouvelles

Le groupe de protestation écologiste Insulate Britain a poursuivi sa manifestation dans les rues, défiant une interdiction judiciaire qui pourrait entraîner des peines de prison et des amendes. Cette fois, ils bloquent un rond-point majeur près de la M25 dans le Kent, provoquant le chaos et agaçant les conducteurs sur le chemin du travail et de l’école.

Le groupe proteste pour que toutes les maisons britanniques soient isolées d’ici 2030 pour des raisons économiques et environnementales. Ils n’abandonnent pas le combat et ont insisté sur le fait qu’ils défieraient les ordonnances du tribunal et continueraient de faire pression sur le gouvernement.

Mais leurs tactiques ont exaspéré les Britanniques. Ils ont passé des semaines sur les routes, se cramponnant aux rues et empêchant les voitures de se rendre à l’école et aux rendez-vous urgents à l’hôpital, malgré les injonctions qui leur interdisent d’emprunter les grands axes.

Grant Shapps, le secrétaire aux transports, a déclaré que les militants causaient « des perturbations intolérables dans la vie et les moyens de subsistance des automobilistes ».

Mais Insulate Britain a riposté en disant qu’ils « ne sont pas concernés par les injonctions sans fin ».

Ils ont poursuivi: « Vous ne pouvez pas emprisonner une inondation, il n’y a pas d’amendes illimitées contre une famine, vous ne pouvez pas mettre un incendie en faillite », a-t-il ajouté.

On dit que le gouvernement « utilise toutes les voies de la loi existante pour essayer d’empêcher la poursuite des actions mettant la vie en danger d’Insulate Britain ».

