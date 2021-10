Isoler la Grande-Bretagne étiquetée «terroristes» alors que même les militants XR sont furieux contre l’éco-mob | Politique | Nouvelles

Les partisans de XR sont terrifiés par leur soutien à la lutte contre les risques liés au changement climatique qui sont compromis en raison des singeries des éco-zélotes. Les sondages indiquent que la grande majorité du public désapprouve les actions d’Insulate Britain.

Un partisan d’Extinction Rebellion a même décrit les méthodes déployées comme s’apparentant à une « idéologie terroriste et vengeresse ».

Isoler la Grande-Bretagne a causé des ravages sur les routes britanniques depuis août, les militants se collant aux autoroutes très fréquentées pour arrêter la circulation.

Le groupe a continué à prendre des mesures malgré le fait que National Highways ait obtenu une injonction du tribunal interdisant les manifestations.

Jusqu’à présent, le groupe a provoqué des embouteillages massifs à 13 reprises, le plus récemment provoquant un chaos sur l’autoroute ce matin lorsqu’environ 40 personnes ont noirci la M25 à la jonction 31.

L’utilisation continue de tactiques de blocage des routes a suscité l’inquiétude des partisans d’Extinction Rebellion qui craignent que leur cause ne soit sapée par Insulate Britain.

Dans les messages divulgués partagés avec Express.co.uk par un groupe WhatsApp d’activistes XR, une personne paniquée a déclaré: « Ils le foutent pour nous tous. »

Un autre a ajouté : « Beaucoup de gens sur la route (en voiture) se soucient du changement climatique, mais ils ont aussi besoin de nourrir leur famille et d’épargner pour leur retraite, etc.

« Ce ne sont pas des retraités ou des gens de la classe moyenne capables de consacrer du temps à la cause même si cela les empêche de dormir la nuit.

« C’est très privilégié de dire que les gens ne se soucient pas du climat simplement parce qu’ils doivent se rendre au travail, faire des courses, etc. »

Pendant ce temps, dans un autre message, un partisan a averti que les manifestations « sans gouvernail » semblaient être « largement inefficaces et aliénantes pour les communautés ouvrières blanches ».

« C’est juste de l’égoïsme et devrait être dénoncé plutôt que de flatter leur ignorance et leur stupidité. »

Un autre a déclaré : « Il s’agit d’une idéologie terroriste et vengeresse, « disposée à opposer la mortalité potentielle d’un petit nombre de personnes aux décès très réels et réels qui se sont produits et continuent de se produire ».

Extinction Rebellion envisage maintenant de se distancier publiquement de ses homologues les plus extrêmes et de retirer le soutien qu’elle a déjà offert aux personnes emprisonnées pour leur rôle dans les manifestations.

Insulate Britain a été formé comme une émanation de XR et a été créé par l’un des co-fondateurs d’Extinction Rebellion, Roger Hallam.

Il ne s’est pas excusé pour le chaos causé par les actions de son groupe et a déclaré la semaine dernière qu’il serait heureux de continuer à bloquer une ambulance même s’il y avait « quelqu’un à l’intérieur qui pourrait potentiellement mourir ».

L’homme de 55 ans a été accusé d’être un hypocrite après avoir possédé une ferme individuelle de 2 000 pieds carrés au Pays de Galles, elle-même mal isolée.

Il a une cote énergétique de G – le pire possible.

Insulate Britain a déclaré qu’il souhaitait que le gouvernement fournisse des fonds pour améliorer l’efficacité énergétique de toutes les maisons d’ici 2030.

Un sondage YouGov mené le 5 octobre auprès de 2 475 adultes britanniques a révélé que 72% « s’opposent ou s’opposent fortement » au groupe.