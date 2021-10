Isoler la Grande-Bretagne fustigé au milieu des craintes de perturbation de la conférence des conservateurs | Politique | Nouvelles

La députée conservatrice Esther McVey a qualifié Insulate Britain d'”anarchie et d’anarchistes” sur GB News, craignant que l’éco-mob cherche à perturber la conférence du parti conservateur en cours à Manchester. Le groupe sur le changement climatique a organisé des manifestations perturbatrices ciblant la M25 et les principaux centres de transport, provoquant un chaos de voyage pour les navetteurs ces dernières semaines. Mme Vey a clairement indiqué qu’elle pensait que les tactiques d’Insulate Britain nuisaient à la lutte contre le réchauffement climatique.

Mme McVey a déclaré à GB News : « Suis-je d’accord avec leurs tactiques ? Non, je ne le suis pas.

“Vous avez vu le bouleversement qu’ils ont causé, vous avez vu l’ampleur des perturbations qu’ils ont causées.

« Les gens connaissent le problème, mais ils ne s’attendent pas à ce que leurs activités quotidiennes soient perturbées.

“Et ce qu’ils ont fait, je dirais que c’était juste de l’anarchie et des anarchistes.

“Je ne suis donc pas d’accord avec leurs mesures.

« Est-ce que je m’attends à ce qu’ils viennent et essaient de perturber d’autres personnes dans leur vie ? D’autres personnes essaient de parler du fonctionnement quotidien de ce pays ?

“D’autres personnes essaient de parler au public ? Eh bien, c’est ce qu’elles ont fait.

“Ils doivent se rappeler quand ils font leur tactique assis de l’autre côté d’une autoroute pour empêcher les ambulances de se rendre à l’hôpital, empêcher les gens de se rendre au travail. Je pense en fait que cela éloigne leur cause et je pense simplement que c’est une mauvaise façon de procéder.”

En vertu du nouvel ordre juridique, la police sera désormais en mesure de divulguer des informations et des preuves sur les militants aux routes nationales afin que les injonctions puissent être appliquées.

Cela accélérera le processus d’application et garantira que ceux qui désobéissent à l’autorité des tribunaux en subissent les conséquences, selon le ministère des Transports.

Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a déclaré: “Nous continuerons de faire tout notre possible pour empêcher ce comportement autodestructeur, perturbateur et incroyablement dangereux d’Insulate Britain. Ils mettent des vies en danger et nuisent à leur propre cause.”

Il a ajouté: “Les militants sont traqués et ont reçu des documents judiciaires et seront désormais traduits en justice. Nous prendrons les mesures les plus énergiques contre quiconque décide de prendre part à cette action ridicule et irresponsable.”