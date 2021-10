Isoler la Grande-Bretagne lance un avertissement effrayant à Boris: « Nous allons déclencher l’enfer! » | Royaume-Uni | Nouvelles

Les militants doivent avertir M. Johnson qu’il n’a que dix jours pour se plier à leur ultimatum, sinon ils « déchaîneront l’enfer », selon le Mail on Sunday. Le groupe a fait la une des journaux pour avoir bloqué les principales autoroutes dans et autour de Londres pendant les heures de pointe, à la grande colère des automobilistes et des autorités en retard.

Ils ont ciblé divers carrefours mouvementés sur les autoroutes M1, M4 et M25.

Des conducteurs en colère ont été filmés en train de déchirer les banderoles d’Isulate Britain de manifestants qui avaient utilisé diverses tactiques pour bloquer la circulation sur certaines des routes les plus fréquentées du pays aux heures de pointe.

Un organisateur s’est adressé samedi à un groupe de militants, selon le Mail on Sunday, qui affirme avoir placé un journaliste infiltré au sein du groupe.

Ils disent que l’organisateur, David McKenny, a informé le groupe : « Il va y avoir une action mercredi, puis il y aura un communiqué de presse qui dit que le gouvernement et la police sont des traîtres, des traîtres absolus.

Mercredi la semaine dernière, les manifestants d’Insulate Britain avaient bloqué la M25 pour la septième fois, arrêtant la circulation dans le Kent.

Dans le communiqué de presse le plus récent du groupe, ils déclarent : « Insulate Britain reconnaît et comprend les frustrations de Grant Shapps face aux perturbations de la circulation en cours, mais il manque tout simplement le point. »

Ils ajoutent : « À l’heure actuelle, Grant Shapps et le gouvernement dont il fait partie trahissent le peuple britannique.

« En refusant de protéger le public britannique du chaos climatique, ce gouvernement bloque la destruction de nos familles, de nos communautés et de l’État britannique lui-même. »