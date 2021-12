Isoler la Grande-Bretagne : le chef de la police du Met se déchaîne sur la facture fiscale « Ridicule ! » | Politique | Des nouvelles

Le chef de la Metropolitan Police Federation a déclaré que les policiers avaient été contraints de prendre des risques « dangereux » et « absurdes » après que les manifestants d’Isulate Britain aient bloqué à plusieurs reprises les principales routes entre septembre et novembre, provoquant de longs embouteillages. Les manifestants pour le climat ont souvent collé leurs mains sur des autoroutes très fréquentées ou entre eux pour rendre plus difficile pour la police de les retirer. M. Marsh a déclaré à LBC que le coût pour le contribuable de la police des manifestations était « ridicule ».

M. Marsh a déclaré à LBC: « Eh bien, je ne sais pas comment quelqu’un peut évaluer le rapport qualité-prix par rapport à ce que mes collègues ont dû faire.

« Nous faisons évidemment la police sans crainte ni faveur et nous faisons ou mes collègues faisons ce qu’on leur dit de faire est licite.

« Ce qu’ils avaient à faire était absurde, c’était dangereux.

« C’était parfois mettre leur vie en danger est juste au-delà de l’imaginable. »

L’animateur de LBC, Matthew Wright, a ajouté: « J’ai en fait vu qu’il était répété que certains officiers avaient dit qu’ils pensaient que c’était la chose la plus dangereuse qu’ils aient jamais faite dans leur carrière. »

M. Marsh a répondu: « Absolument, vous savez, ce n’est pas sorcier, Matt.

« Vous avez une voiture à 70 miles par heure et un être humain, vous savez, qui va gagner, et c’est ce à quoi nous avons dû faire face régulièrement.

« Si ces personnes veulent se comporter de cette manière, je pourrais leur expliquer d’autres façons de le faire afin de ne pas mettre mes collègues en danger. »

La police métropolitaine a déclaré avoir dépensé 4 millions de livres sterling pour les cascades du groupe climatique entre le 13 septembre et le 20 novembre.

Quelque 6 651 des officiers et du personnel de la force ont été impliqués, pour un coût de 3,1 millions de livres sterling.

600 000 £ supplémentaires ont été dépensés pour le déploiement de véhicules, tandis que le coût des heures supplémentaires était de 300 000 £.

Insulate Britain, une émanation d’Extinction Rebellion, souhaite que le gouvernement isole toutes les maisons britanniques d’ici 2030 pour réduire les émissions de carbone.