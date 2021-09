Isoler la Grande-Bretagne le plus récent: Hartley-Brewer s’en prend à un homologue du Parti Vert au sujet de la revendication de protestation contre le M25 | Politique | Nouvelles

in

Les manifestants du M25 Insulate Britain ont fait des ravages sur les routes publiques britanniques cette semaine, déclenchant une injonction rapide du tribunal à leur encontre. L’animatrice de TalkRADIO, Julia Hartley-Brewer, s’en est pris à sa collègue du Parti vert, la baronne Natalie Bennett, lorsque l’ancienne chef de partie a exprimé son soutien aux manifestants. La baronne Bennett a même comparé les manifestants du M25 Insulate Britain aux suffragettes.

Elle a déclaré à talkRADIO que les manifestations non violentes, telles que le blocage des autoroutes, “est ce qui a donné le droit de vote aux femmes”.

Insulate Britain a bloqué des parties de la M25 à cinq reprises au cours des quinze derniers jours.

Mme Hartley-Brewer a déclaré: “On nous dit qu’Insulate Britain pourrait se déplacer sur d’autres autoroutes où cette ordonnance du tribunal ne s’applique pas.”

Lorsqu’elle a été pressée, la baronne Bennet a exprimé son soutien aux manifestants du changement climatique.

JUST IN: Peston éclate de rire alors que McDonnell se moque de l’essai de Keir Starmer

L’animateur de radio a riposté : “Pensez-vous qu’il est acceptable d’empêcher les gens de vaquer à leurs occupations légales sur la voie publique ?”

L’ancien chef des Verts a répondu : « C’est de l’action directe non violente, c’est ce qui a donné le droit de vote aux femmes.

Mme Hartley-Brewer a déclaré: “Oh non, non, non, vous ne pouvez pas faire ça.

« Chaque membre d’Insulate Britain a le droit de vote pour le moment. Ils pourraient se présenter comme candidat du Parti vert.

Le secrétaire aux Transports Grant Shapps a tweeté que les militants risquaient “une peine d’emprisonnement s’ils bafouaient”.

Dans une réponse au tweet de M. Shapps, Insulate Britain a déclaré que le gouvernement “est imprudent et met des vies en danger avec son inaction sur l’#isolation”.

Les manifestants ont également ciblé d’autres autoroutes, notamment la M11 près de l’aéroport de Stansted dans l’Essex et la M3 dans le Surrey.

Le groupe de protestation a appelé à l’installation de mesures d’économie de chaleur dans les logements sociaux d’ici 2025 et dans tous les logements d’ici 2030.

Le gouvernement a défendu ses plans en matière d’énergie et de changement climatique, affirmant qu’il “investissait 1,3 milliard de livres sterling cette année seulement pour aider les gens à installer des mesures d’efficacité énergétique”.

Un porte-parole a ajouté: “Notre prochaine stratégie pour le chauffage et les bâtiments définira comment nous décarboner les maisons du pays d’une manière juste, pratique et abordable.”