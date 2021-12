Isoler la Grande-Bretagne promet de semer PLUS de ravages l’année prochaine – un militant est en fuite | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le mari d’une militante d’Isulate Britain discute de la grève de la faim de sa femme

Neuf membres du groupe environnemental Insulate Britain seront jugés mardi devant la Haute Cour pour avoir enfreint l’injonction M25 accordée à National Highways en septembre. Ils ont été convoqués pour outrage au tribunal et s’ils sont reconnus coupables, ils risquent jusqu’à deux ans de prison, des amendes illimitées et la saisie de leurs avoirs. Le Dr Ben Buse 36, Steve Gower 54, Ruth Jarman 58, Biff Whipster 54, Richard Ramsden 75, Stephen Pritchard 62, le Dr Diana Warner 62, Paul Sheeky 46 et le révérend Sue Parfitt 79 devaient comparaître devant la Haute Cour de Londres aujourd’hui.

Insulate Britain a confirmé que le Dr Diana Warner, médecin généraliste à la retraite de Bristol, avait décidé de défier la citation à comparaître en ne comparaissant pas devant le tribunal ce matin.

Elle a plutôt participé à une action dans le Yorkshire pour perturber un train en direction de la centrale électrique de Drax.

Selon Biofuel Watch, la centrale électrique de Drax est le plus grand émetteur de carbone du Royaume-Uni et est responsable de la combustion de plus de bois que toute autre entreprise dans le monde.

Un mandat a été émis pour l’arrestation immédiate du Dr Warner.

Elle ne répond pas aux appels ou aux courriels de ses avocats, a déclaré le tribunal.

Isolez les manifestants britanniques avant leur procès devant un tribunal de grande instance mardi (Image: INSULATE BRITAIN)

La police arrête un manifestant alors que des militants d’Insulate Britain bloquent un carrefour, Dartford Crosss (Image: GETTY)

Avant le procès, le Dr Warner a déclaré : « Aucune personne ordinaire ne peut écouter le témoignage de personnes qui ont participé aux manifestations d’Insulate Britain, et ne pas être troublée par le rôle qu’elles peuvent jouer dans leur emprisonnement.

« La position d’indifférence et de mépris pour la sécurité humaine dans laquelle ils sont contraints, les appellerait normalement à envisager de démissionner.

« Ce processus de la haute cour est une distorsion du droit anglais, et nos droits ordinaires à la liberté d’expression ne sont pas du tout pris en compte. »

Les renseignements de la police suggèrent que les membres d’Insulate Britain reprendront leurs manifestations au printemps, a déclaré au tribunal le représentant légal de National Highways Ltd, qui intente l’action en justice.

Insulate Britain a mené 18 jours d’action sur des dizaines de sites, bloquant fréquemment les routes autour de la M25 et à travers le pays.

Un certain nombre d’injonctions de la Haute Cour contre les barrages routiers du groupe ont été accordées à Transport for London et National Highways pour empêcher leurs manifestations perturbatrices.

Au cours des derniers mois, 857 personnes ont été arrêtées pour leur implication dans les manifestations d’Insulate Britain.

Au moins 34 personnes ont enfreint l’injonction, dont neuf ont été condamnées le 17 novembre.

Isoler la Grande-Bretagne a bloqué une bretelle d’accès M25 à la jonction 14 (Image: GETTY)

Isolez les manifestants britanniques qui bloquaient un grand rond-point près de l’aéroport d’Heathrow (Image: GETTY)

Sur le groupe de neuf personnes devant le tribunal aujourd’hui, huit sont de nouveaux accusés et un, qui a été condamné le 17 novembre, est à nouveau jugé pour une infraction qui a eu lieu un autre jour pendant la campagne.

Malgré la menace d’emprisonnement, Insulate Britain a déclaré qu’il poursuivrait sa campagne jusqu’à ce que le gouvernement promette d’isoler tous les logements en Grande-Bretagne d’ici 2030 – en commençant par tous les logements sociaux d’ici 2025.

Actuellement, environ 8 500 personnes meurent chaque année au Royaume-Uni à cause d’un chauffage inadéquat – une statistique qu’Isulate Britain a qualifiée de « honteuse ».

Le projet créerait également des centaines de milliers d’emplois à travers le pays et réduirait la source de 20 pour cent des émissions de gaz à effet de serre britanniques.

M. Gower, 54 ans, un défenseur bénévole des sans-abri du Gloucestershire, a déclaré: « Je m’attends à purger une peine de prison, je vais perdre ma liberté afin que pendant un certain temps au cours des mois d’hiver, je puisse être au chaud et prendre un repas et réfléchir à mes actions.

« Moi et sept millions d’autres qui vivent actuellement dans la précarité énergétique et alimentaire, souhaitons également que le gouvernement réfléchisse à son devoir de protéger la population de ce pays du dérèglement climatique et de la précarité énergétique.

« Si le gouvernement acceptait de remplir son devoir, pour ma part, je raccrocherais volontiers mon orange haute visibilité, une fois pour toutes. »

L’action extrême intervient après qu’un rapport accablant publié par le GIEC (un groupe des Nations Unies) a révélé que le réchauffement climatique d’origine humaine avait déjà provoqué des changements « sans précédent » et « irréversibles » du climat.

Des centaines de militants pour le climat manifestent en solidarité avec Insulate Britain (Image: GETTY)

Des militants manifestant en solidarité avec Insulate Britain (Image: GETTY)

Isoler la Grande-Bretagne insiste sur le fait que l’isolation des maisons du pays serait le moyen le plus efficace de réduire les émissions de carbone.

Le révérend Parfitt, un prêtre anglican de Bristol, a déclaré : « C’est une expérience assez effrayante.

« Je me sens profondément appelé à le faire parce que je pense que c’est le seul type d’action qui reste à faire dans la grave urgence (climatique) dans laquelle nous nous trouvons.

« Ce sont des mesures extrêmes que nous avons prises et que nous continuerons à prendre lorsque nous serons sortis de prison, car que pouvons-nous faire d’autre ?

« A mon âge, qu’ai-je à perdre ? J’ai tout à gagner dans le sens de faire ce que je crois être la volonté de Dieu – cela me procure un contentement total et une tranquillité d’esprit. »

17 autres militants pour le climat risquent d’être convoqués devant la Haute Cour à des dates ultérieures, a annoncé le groupe le mois dernier.